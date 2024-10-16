Запрошення України до НАТО: у США обговорили можливість вступу

У США висловилися щодо запрошення України в НАТО/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

Влітку поточного року в НАТО підтвердили, що Україна обов'язково стане частиною Альянсу, але наразі ведуться переговори щодо наближення до вступу. Таку інформацію озвучила постійна представниця США при НАТО, посол Джуліанна Сміт, передає РБК-Україна.

Представниця США наголосила, що позиція Альянсу щодо вступу України в НАТО була дуже чіткою.

"Цього літа на 75-му ювілейному саміті ми заявили, що Україна йде незворотним шляхом членства і що Україна стане членом альянсу", - заявила посол.

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Водночас Джуліанна Сміт висловилась з приводу бажання України отримати запрошення до НАТО.

"Ми зараз не на тому етапі, коли альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми продовжуватимемо розмови з нашими друзями в Україні, щоб поговорити з ними про те, як вони можуть продовжувати наближатися до цього альянсу", - повідомила представниця США.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Вступ України до НАТО - останні новини

Нагадаємо, одним із пунктів Плану перемоги, який представив 16 жовтня Володимир Зеленський є приєднання України до НАТО. Глава держави підкреслив, що РФ довгий час використовувала геополітичну невизначеність у Європі, зокрема той факт, що Україна не була членом НАТО.

Посол Києва в Альянсі Наталія Галібаренко заявила, що Україна очікує на запрошення в НАТО до завершення президентської каденції Джо Байдена у США. В інтерв'ю Reuters вона розповіла про те, що офіційне запрошення стане потужним політичним сигналом.

Раніше новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомляв, що шлях до членства України в альянсі є незворотним, і зазначив, що Росія "в цьому питанні не має права голосу і вето".

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