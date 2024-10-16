Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Запрошення України до НАТО: у США обговорили можливість вступу

Маріна Фурман
16 жовтня 2024, 18:07
86
Джуліанна Сміт висловилась з приводу бажання України отримати запрошення до НАТО.
Реклама
Запрошення України до НАТО: у США обговорили можливість вступу
У США висловилися щодо запрошення України в НАТО/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

Влітку поточного року в НАТО підтвердили, що Україна обов'язково стане частиною Альянсу, але наразі ведуться переговори щодо наближення до вступу. Таку інформацію озвучила постійна представниця США при НАТО, посол Джуліанна Сміт, передає РБК-Україна.

Представниця США наголосила, що позиція Альянсу щодо вступу України в НАТО була дуже чіткою.

"Цього літа на 75-му ювілейному саміті ми заявили, що Україна йде незворотним шляхом членства і що Україна стане членом альянсу", - заявила посол.

відео дня

Водночас Джуліанна Сміт висловилась з приводу бажання України отримати запрошення до НАТО.

"Ми зараз не на тому етапі, коли альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми продовжуватимемо розмови з нашими друзями в Україні, щоб поговорити з ними про те, як вони можуть продовжувати наближатися до цього альянсу", - повідомила представниця США.

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Вступ України до НАТО - останні новини

Нагадаємо, одним із пунктів Плану перемоги, який представив 16 жовтня Володимир Зеленський є приєднання України до НАТО. Глава держави підкреслив, що РФ довгий час використовувала геополітичну невизначеність у Європі, зокрема той факт, що Україна не була членом НАТО.

Посол Києва в Альянсі Наталія Галібаренко заявила, що Україна очікує на запрошення в НАТО до завершення президентської каденції Джо Байдена у США. В інтерв'ю Reuters вона розповіла про те, що офіційне запрошення стане потужним політичним сигналом.

Раніше новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомляв, що шлях до членства України в альянсі є незворотним, і зазначив, що Росія "в цьому питанні не має права голосу і вето".

Читайте також:

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО вступ до НАТО
Реклама
Ми використовуемо cookies
Прийняти
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Тести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою Луценко
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Перевірити погоду
Про насРедакціяПолітика конфіденційностіРедакційна політикаПравила користування сайтомРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.
Головна
Telegram
мова
Важливе