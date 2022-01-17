Зустріч Путіна, Байдена і Зеленського: у Кремлі "дали задню", затягнувши стару пісню про "нейтральність"

Дмитро Пєсков / Reuters

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не слід залучати США.

Спікер Кремля заявив ,що "Росія не є стороною конфлікту на Донбасі", пише російське видання ТАСС.

Крім того, Москва не бачить тем для обговорення на можливому саміті Росія-США-Україна, який запропонував провести президент України Володимир Зеленський.

"Навіщо (залучати - ред.) Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони цілком і повністю зараз індексовані на хід виконання Мінських домовленостей, тобто, точніше, на відсутність ходу? Не думаю, що для цього потрібні Сполучені Штати Америки", — заявив Пєсков.

читайте такожІніціатива Зеленського про переговори з Байденом і Путіним: у Білому домі зробили заявуТакож він додав, що в Кремлі не розуміють, що саме Київ хоче обговорювати на такому саміті. Мовляв, якщо мова піде про Донбас, то Росія нібито не є стороною цього конфлікту.

Реклама

"Там питання - по Донбасу чи не по Донбасу. Якщо я правильно пам'ятаю, не було жодного уточнення, про що пропонується поговорити в складі трьох... Росія не є стороною цього конфлікту", — заявив прес-секретар Путіна.

Переговори між Україною, США та Росії

Керівник офісу президента Андрій Єрмак 14 січня заявив, що Володимир Зеленський запропонував главі Білого дому Джо Байдену провести тристоронні переговори за участю російського глави держави Володимира Путіна. У Києві вважають за доцільне проведення такої зустрічі.

За словами чиновника, Зеленський допускає, що захід може відбутися у форматі відеоконференції.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва поки не отримувала відомостей про можливі переговорах Володимира Путіна, Володимира Зеленського та Джо Байдена.