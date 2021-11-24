Все більше українців хочуть Зеленського на другий термін, але Порошенко не відстає - опитування

Порошенко та Зеленський лідирують в рейтингу / УНІАН

Якби вибір президента України найближчим часом, чинний глава держави Володимир Зеленський отримав би 25% голосів виборців.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 11 по 17 листопада.

Так, за п'ятого президента Петра Порошенка мають намір проголосувати 17,5% опитаних, за співголови фракції "ОПЗЖ" Юрія Бойка – 11%, за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко – 9%, за екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова – 7,5%.

Інфографіка / Центр Разумкова

Варто зазначити, що тижнем раніше Володимир Зеленський набрав би 23,1% серед тих, хто визначився з вибором.

читайте такожЗеленський звернеться до Ради з головним питанням-ситуацією в УкраїніЗа нинішнім президентом слідував Петро Порошенко - його підтримали б 13,3% респондентів (наприкінці жовтня - 14,1%), Юлія Тимошенко - 10,9% (наприкінці жовтня - 10,1%), Юрій Бойко - 9,2%, (наприкінці жовтня - 9,5%), Дмитро Разумков - 8,3%, (наприкінці жовтня - 7,3%).

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