У США запропонували не визнавати Путіна президентом Росії після 2024 року

Конгресмени внесли резолюцію про невизнання Володимира Путіна главою держави / Фото Reuters

У Палату Представників Конгресу США внесли резолюцію про невизнання президента Росії Володимира Путіна главою держави. Документ пропонують ухвалити в тому в тому випадку, якщо він візьме участь у виборах 2024 року.

Резолюцію підготували конгресмен-демократ Стів Коен, співголова комісії Конгресу США з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінкської комісії) і його заступник, республіканець Джо Вілсон.

Як то кажуть пресрелізі, поправки до Конституції Россі від 2020 року "набули чинності з порушенням законів і міжнародних зобов'язань", тому будь-яка спроба Путіна залишитися на посаді після закінчення його нинішнього і останнього терміну 7 травня 2024 року повинна спричинити невизнання з боку Сполучених Штатів.

"Резолюція відзначає порушення при виборах, завдяки яким Путін перебуває при владі, і відстоює позицію, що його подальше перебування на посаді є незаконним", - йдеться в релізі.

У разі ухвалення резолюція носитиме рекомендаційний, а не обов'язковий характер.

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Як відомо, Володимир Путін переобирався на посаду глави держави в 2004, 2012 і 2018 роках. Перед виборами 2012 року термін президентських повноважень був збільшений з чотирьох до шести років.

читайте такожПутін узаконив своє президентство до 84-х роківПісля того як поправки до Конституції Російської Федерації набули чинності, президентські терміни Путіна "обнулилися", і він отримав право виставляти свою кандидатуру на нових виборах в 2024 році.

Як повідомляв Главред, загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції почалося 25 червня 2020 року, а закінчилося за тиждень. У країні підрахували голоси і вирішили, що більшість громадян підтримали внесення поправок до Основного закону.

Раніше Путін говорив, що поки не ухвалив рішення про свою участь у виборах президента Росії в 2024 році. За словами глави РФ, розмови на цю тему дестабілізують ситуацію всередині країни.

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