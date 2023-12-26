Це досі "сіра зона": у Харківській ОВА спростували фейк РФ про загарбання нового села

Російські пропагандисти заявили про нібито взяття під контроль села Синьківка, що на Куп'янському напрямку, однак у Харківській ОВА спростовують черговий "вкид" ворога - село досі у "сірій зоні".
"Військові сили й засоби РФ сконцентровані на спробі захопити Синьківку, село контролюється ЗСУ. Подекуди на околицях ведуться бойові дії, ворог знищується активно. Якщо техніка (окупантів) заїхала у село та була знищена, це не означає, що населений пункт захоплений. Це "сіра зона", на території якої ведуться бойові дії", - цитує голову Харківської ОВА Олега Синєгубова Укрінформ.
Ситуація на Куп'янському напрямку не змінилась. Атаки ворога відбуваються "хвилями".
"Ми фіксуємо певне збільшення атак, а далі будемо фіксувати зменшення. ...Це йде хвилями: ворог отримує ураження від ЗСУ, йде певна ротація, зміна бойових підрозділів, далі вони намагаються штурмувати", - сказав Синєгубов.
Окупанти йдуть на штурм просто по тілах своїх солдатів, які ніхто не забирає.
"В них лише одна "ідея" - масовістю взяти цю територію. Яка в них мотивація, мені складно сказати, коли вони йдуть по сотнях трупів своїх людей", - зазначив керівник ОВА.
Росія наступає під Куп'янськом
Російські окупанти намагаються знову захопити Куп'янськ-Вузловий у Куп'янському районі Харківської області. За словами очільника області Олега Синєгубова, "можлива повторна спроба наступу на Харків".
Також окупанти мають намір взяти Синьківку і наступають біля Іванівки та Петропавлівки.
Сили оборони України звільнили Куп'янськ-Вузловий у вересні 2022 року під час Харківської операції. Це був логістичний вузол, через який росіяни перекидали солдатів і техніку на схід України.
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