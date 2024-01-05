РФ била по Харкову ракетами не російського виробництва: в ОВА розкрили деталі

Ракети, якими російські окупанти останнім часом били по Харкову, були зі стертим маркуванням, сказав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Росія била по Харкову ракетами Іскандер-М - Синєгубов / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал О. Синєгубов, Харківська ОВА, Вікіпедія

Окупаційні війська агресора Росії останнім часом завдавали ударів по Харкову ракетами зі стертим маркуванням. Йдеться про ракети, які вироблені не на російській території. Фахівці встановлюють точну інформацію. Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як повідомляє Суспільне, під час свого брифінгу в п'ятницю, 5 січня, він розповів про те, що росіяни останнім часом обстрілювали Харків ракетами, які були вироблені не у РФ.

"Ми зараз проводимо всі необхідні дослідження, щоб встановити країну-виробника. Попередньо скажу, що маркування стерте з цих ракет. Однак те, що ми можемо побачити, Країна-виробник - це не Російська Федерація, скажімо так. Коли буде вже більш точна інформація від Генштабу, нашої розвідки, ми про це повідомимо відразу", - зазначив чиновник. відео дня

Якими ракетами Росія атакувала Харків

За словами Олега Синєгубова, вже вдалося встановити тип ракет, якими били російські окупанти. Це балістичні ракети Іскандер-М.

Удари військ РФ по Харкову

Росія знову почала активно обстрілювати Харків. Зокрема, 29 грудня окупанти провели три хвилі обстрілів міста. У Харкові було зафіксовано 22 прильоту. Загарбники вдарили по цивільних об'єктах.

30 грудня росіяни вдарили по центру Харкова. Окупанти потрапили в житловий будинок. Також вони частково зруйнували готель Kharkiv Palace.

Після цього окупанти знову декілька разів атакували Харків. 3 січня вони вдарили по місту ракетами С-300. Потрапили в нежитловий об'єкт інфраструктури у центрі.

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