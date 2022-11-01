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Вітренко подав заяву про відставку з посади голови Нафтогазу, його замінить Чернишов - ЗМІ

1 листопада 2022, 10:59

Главу Нафтогазу Вітренко повинна звільнити Наглядова рада компанії, проте процедуру може провести і Кабмін, який виконує функції Наглядової ради.

Вітренко
Юрій Вітренко написав заяву про відставку з посади голови НАК Нафтогаз - Економічна правда / УНІАН

Керівник державної компанії НАК Нафтогаз Юрій Вітренко подав у відставку. Його посаду повинен зайняти міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Згідно з процедурою, Вітренко повинен бути звільнений Наглядовою радою компанії. Якщо Наглядової ради немає, реалізувати відставку може Кабмін. Чернишов, ймовірно, буде призначений виконуючим обов'язки глави Нафтогазу, оскільки він ще не звільнений радою з поста міністра.

Як повідомляє Економічна правда з посиланням на своїх інсайдерів у Верховній Раді і Нафтогазі, Вітренко написав заяву про відставку з посади глави компанії.

Новим керівником Нафтогазу, стверджують співрозмовники журналістів, повинен стати чинний міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Відзначається, що Вітренко повинен бути звільнений Наглядовою радою НАК Нафтогаз. Якщо ради немає, відставку може провести Кабмін.

Для призначення Чернишова на посаду голови Нафтогазу, Рада спочатку повинна його звільнити з посади міністра. Ймовірно, Чернишова призначать виконуючим обов'язки, а з часом він повноцінно очолить компанію.

"Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його повинен звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренко призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним главою компанії", - підкреслив один зі співрозмовників.

Нагадаємо, в липні НАК Нафтогаз оголосила дефолт за єврооблігаціями. 26 липня 2022 року закінчився термін виплат компанії власникам єврооблігацій.

Уряд зобов'язав компанію проводити дії щодо єврооблігацій тільки після окремого узгодження.

Керівництво НАК звернулося за узгодженням виплат, тому що на рахунках Нафтогазу не було достатньо коштів. Але Кабмін не дозволив проводити відповідних дій.

Дивіться відео ТСН - що означає дефолт Нафтогазу

Інші новини:

Нафтогаз Юрій Вітренко Олексій Чернишов
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