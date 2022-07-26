Нафтогаз не погасив борг та оголосив про дефолт

Нафтогаз заявив про дефолт / ua.depositphotos.com

Національна акціонерна компанія Нафтогаз України оголосила про дефолт за єврооблігаціями, повідомляє офіційний сайт компанії.

Станом на 26 липня 2022 року завершився термін виплат Нафтогазу власникам єврооблігацій.

У компанії відзначили, що минулого тижня Кабмін зобов'язав НАК робити які-небудь дії по єврооблігаціях тільки після окремого узгодження з урядом. Керівництво заздалегідь звернулося за узгодженням виплат за єврооблігаціями, оскільки на рахунках було достатньо коштів. Однак не отримало дозволу провести їх.

"Таким чином, уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України". Оскільки невиконання зобов'язань за єврооблігаціями практично позбавило Нафтогаз доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023", - повідомили в Нафтогазі.

Тарифи на тепло

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що тарифи на тепло для населення можуть зрости втричі, оскільки "Нафтогаз" суттєво підвищив ціни на газ для теплокомуненерго.

Як говориться в заяві Міжгалузевої асоціації Укртеплокомуненерго, згідно з цінами, доведеними ГК Нафтогаз Трейдинг до теплопостачальних підприємств, ціна газу для виробництва теплоенергії для потреб населення з 1 червня 2022 року зросла в 3,9 рази.

До того, однак, представники НАК "Нафтогаз України" запевняли, що тарифи на газ і тепло не зміняться.

Ще 10 травня 2022 року на засіданні Кабінету міністрів був схвалений проект закону, яким, серед іншого, передбачено введення мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифи на теплову енергію та супутні послуги.

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