Верховна Рада спростила отримання громадянства іноземцям, які воювали за Україну

Іноземцям буде простіше отримати українське громадянство / УНІАН

Верховна рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект про спрощене отримання українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність і недоторканність України.

Законопроект №5630 у другому читанні підтримали 285 депутатів, повідомляє Главред.

Документ передбачає спрощення порядку набуття громадянства України "громадянами держави, визнаного парламентом агресором або окупантом, які піддавалися переслідуванням з політичних мотивів, а також іноземцями та особами без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України і беруть безпосередню участь у забезпеченні національної безпеки і оборони України, в діях в Донецькій і Луганській областях".читайте також"Я – За, але є складнощі": Зеленський пояснив, чому в українців не може бути два громадянства

Цей законопроект спрямований на реалізацію указу президента від 13 серпня 2019 року "Питання спрощення отримання громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь або беруть участь у проведенні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань за політичні переконання".

Таким чином російським опозиціонерам тепер буде простіше отримати українське громадянство, якщо у них раптом виникне таке бажання.

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За його словами, у світі 65 млн українців. Для громадян України, які проживають у США, Канаді, ЄС, є важливим питання множинного громадянства.

"Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд. Нас 65 мільйонів! Вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України", - заявив Зеленський.

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