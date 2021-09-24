Росія відповідальна за закриття Місії ОБСЄ на кордоні з Україною – посольство США в Києві

США висловилися з приводу закриття місії ОБСЄ на Донбасі / УНІАН

У США не впевнені в тому, які у РФ плани щодо України та виконання міжнародних зобов'язань державою. Американські дипломати заявили про це у зв'язку з відмовою в продовженні країною-агресором мандата місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон Гуково та Донецьк.

"Росія несе повну відповідальність за закриття місії СММ ОБСЄ, оскільки її заперечення проти продовження мандата цієї місії є єдиною причиною її закриття.",– мовиться в повідомленні, оприлюдненому у Твіттері Посольства США в Києві у п'ятницю.

Раніше стало відомо, що пункти КПП на Донбасі стануть недоступні місії ОБСЄ після 30 вересня. У посольстві США наголосили, що ця Місія грала значну роль в протягом останніх семи з гаком років, забезпечуючи прозорість пересування людей і матеріалів між Росією і районами, які контролюють підтримувані Росією бойовики угруповань "ЛДНР"

Робота цієї невеликої місії в корені пов'язана із зобов'язанням, яке Росія взяла на себе, коли підписала Мінський протокол у вересні 2014 року, який забезпечує постійний моніторинг на українській російський державний кордон і перевірку з боку ОБСЄ.

Як повідомлялося, в Кремлі стурбовані тим, що США нададуть військову допомогу Україні, і традиційно пригрозили початком ескалації на Донбасі. Дмитро Пєсков заявив: у Кремлі "звернули увагу" на плани США надати військову допомогу для України.