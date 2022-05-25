Генерал-розвідник спрогнозував сценарій замаху на Путіна

Володимир Путін / Reuters

Для нейтралізації президента РФ Володимира Путіна може бути організований теракт, заявив генерал, колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Чи є передумови такого замаху (на президента Росії - Ред.) в перспективі? Я думаю, що є, тому що більшість з оточення Путіна розуміє, що він зайшов дуже далеко, що перспектив не тільки для Путіна, але і для Росії немає, а оточення буде відповідати...", - заявив він інтерв'ю.

Співрозмовник каже, що керівництво Федеральної служби безпеки і Ради національної безпеки і оборони причетні до війни в Україні, фактично скоюють військові злочини і будуть нести відповідальність нарівні з російським лідером.

"Це передумови, коли якийсь може бути здійснений теракт групою осіб - коли буде явний програш, коли Путін ослабне, тоді відповідно будуть шукати реальні шляхи виходу з ситуації і якимось способом виправдати себе - наприклад, способом нейтралізації Путіна. І це може бути реальний теракт", - додав Маломуж.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив про те, що оточення президента РФ Володимира Путіна вже шукає йому заміну, однак відкритий державний переворот в Росії нереальний.

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