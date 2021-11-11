США попередили про можливе вторгнення Росії в Україну - Bloomberg

Представники Адміністрації президента США Джо Байдена поки що не надали своїх коментарів щодо цього.
США дуже стурбовані концентрацією військ Росії поблизу українських кордонів, повідомляє Bloomberg.
Вашингтон попередив своїх європейських партнерів про те, що Росія може піти на вторгнення в Україну.
За даними агентства, оцінки Вашингтона ґрунтуються на інформації, якою американська сторона ще не поділилася з ЄС. Як кажуть чиновники, знайомі з думкою Білого дому, ця інформація була підкріплена загальнодоступними доказами.
Представники Адміністрації президента США Джо Байдена поки що не надали своїх коментарів щодо цього приводу.
У той же час, на думку близького до Кремля джерела видання Bloomberg, Росія поки що не має наміру розпочинати війну з Україною, але хоче показати, що готова застосувати силу в разі такої необхідності. Однак наступ, як вважає інше джерело, малоймовірний, оскільки російські війська зіткнуться з громадським опором у Києві та в інших містах.
Війська Росії біля кордонів України
Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що деякі країни Заходу зафіксували перекидання військових підрозділів РФ до кордонів України. Передислокація військ була встановлена після завершення російсько-білоруських військових маневрів.
В Міністерстві оборони України спростували відомості про концентрацію військ і військової техніки РФ біля українських кордонів. Пересування підрозділів у відомстві пояснили плановими заходами противника, пов'язаними із завершенням навчань.
Журналісти Politico пізніше показали супутникові знімки, на яких можна було побачити російську військову техніку, а також персонал біля кордонів України. Фотознімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Білоруссю. Втім, американці вважають, що подібні дії вказують на концентрацію військ біля кордонів Української держави.