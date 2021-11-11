США попередили про можливе вторгнення Росії в Україну - Bloomberg

У США стурбовані ситуацією на Донбасі / УНІАН

США дуже стурбовані концентрацією військ Росії поблизу українських кордонів, повідомляє Bloomberg.

Вашингтон попередив своїх європейських партнерів про те, що Росія може піти на вторгнення в Україну.

За даними агентства, оцінки Вашингтона ґрунтуються на інформації, якою американська сторона ще не поділилася з ЄС. Як кажуть чиновники, знайомі з думкою Білого дому, ця інформація була підкріплена загальнодоступними доказами.

Представники Адміністрації президента США Джо Байдена поки що не надали своїх коментарів щодо цього приводу.

У той же час, на думку близького до Кремля джерела видання Bloomberg, Росія поки що не має наміру розпочинати війну з Україною, але хоче показати, що готова застосувати силу в разі такої необхідності. Однак наступ, як вважає інше джерело, малоймовірний, оскільки російські війська зіткнуться з громадським опором у Києві та в інших містах.

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Війська Росії біля кордонів України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що деякі країни Заходу зафіксували перекидання військових підрозділів РФ до кордонів України. Передислокація військ була встановлена після завершення російсько-білоруських військових маневрів.

В Міністерстві оборони України спростували відомості про концентрацію військ і військової техніки РФ біля українських кордонів. Пересування підрозділів у відомстві пояснили плановими заходами противника, пов'язаними із завершенням навчань.

Журналісти Politico пізніше показали супутникові знімки, на яких можна було побачити російську військову техніку, а також персонал біля кордонів України. Фотознімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Білоруссю. Втім, американці вважають, що подібні дії вказують на концентрацію військ біля кордонів Української держави.