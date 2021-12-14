У НАТО рознесли пропозицію Путіна щодо ракетного мораторію

С Столтенберг висловився про Росію / УНІАН

Росія зухвало порушила заборону НАТО по розташуванню ядерних ракет середньої дальності. Пропозиція про мораторій від країни-не викликає у Альянсу довіри, йдеться в заяві генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресконференції в Брюсселі.

"Багато років у нас діяла заборона на всі ракети середньої дальності, заборона стосувалася також розміщення ракет середньої дальності в Європі. Це відбувалося відповідно до угоди ДРСМД (договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності - ред.), узгодженою в 1987 році", - заявив Столтенберг.

За словами генерального секретаря Альянсу, своїм вчинком Росія порушила договір, який діяв протягом тривалих років.

"Тому пропозиція Росії щодо мораторію не заслуговує довіри, адже у нас була заборона і вони її порушили", - додав генсек.

Також Столтенберг зазначив, що відтепер Російська Федерація зобов'язана знищити свої ракети SSC-8, відповідно до угоди ДРСМД. НАТО, зі свого боку, не має наміру порушувати договір і розміщувати свою ядерну зброю в Європі.

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"Ми продовжуємо залишатися в готовності вести діалог з Росією", - зазначив генсек.

Агресія Росії'

Раніше президент Франції Еммануель Макрон перед зустріччю з Володимиром Зеленським поговорив по телефону з главою РФ Володимиром Путіним. Російський президент звинуватив Україну в порушенні домовленостей по Донбасу в рамках Мінського процесу і нормандського формату, а також нібито провокаціях на лінії перетину, які, мовляв, заохочують країни Заходу.

Він заявив про, мовляв, загрозу безпеці РФ з території Української держави і зажадав гарантій від Заходу про нерозширення НАТО на схід і розміщення в Україні небезпечних для Росії озброєнь.

Також повідомлялося, що спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що маневри Росії з військами неподалік від України пов'язані з нібито загрозою Північноатлантичного альянсу російським кордонам. З цієї причини Москва закликала провести зустріч Путіна з президентом США Джо Байденом.

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