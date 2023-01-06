"Будуть негайно надані": у США розкрили деталі великого пакету військової допомоги

Розмір пакета військової допомоги становить 2,85 мільярда доларів.

США передадуть Україні військову допомогу / Колаж фото УНІАН

США виділили Україні величезний пакет військової допомоги на 2,85 мільярда доларів. Допомогу обіцяють надати негайно. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

На цю суму ЗСУ отримають боєприпаси та зброю із запасів Міністерства оборони США:

бойові машини піхоти Bradley.

артилерійські системи,

бронетранспортери,

ракета,

боєприпаси та інше.

"Тільки Росія сьогодні може покласти край цій війні. Поки цього не станеться, в цьому році, як і в попередні роки, і стільки, скільки буде потрібно, ми будемо єдині з Україною", - сказав Блінкен.

США також додатково виділять 225 мільйонів доларів для фінансування довгострокового потенціалу та модернізації ЗСУ. Також будуть виділені 682 мільйони доларів для стимулювання європейських партнерів і союзників жертвувати Україні військову техніку.

Допомога Заходу Україні

Влада США раніше затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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