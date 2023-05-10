"Цей контрнаступ може бути не останнім": Кулеба розповів про плани України у разі провалу операції

Якщо під час запланованого контрнаступу не вдасться звільнити усі окуповані території, то відбуватиметься підготовка до наступної операції.

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Запланований контрнаступ може бути не останнім, зазначає Кулеба/ колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Майбутній український контрнаступ не варто сприймати як останній. Якщо під час запланованого наступу не вдасться звільнити усі окуповані російськими загарбниками території, то українські військові готуватимуться до наступної операції.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю для Bild. Він закликав не робити поспішних висновків, адже невідомо, яким буде результат цього контрнаступу.

"Не думайте про цей контрнаступ як про останній, тому що ми не знаємо, що з нього вийде. І якщо ми досягнемо успіху в цьому контрнаступі й звільнимо наші території, то в кінці ви скажете: так, він був останній, а якщо ні, то це означає, що треба готуватися до наступного контрнаступу", – зазначив очільник МЗС України.

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Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що для початку контрнаступу підрозділи Збройних сил України чекають сприятливих погодних умов. Про це розповіли танкісти з 10-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ, які б'ють російських окупантів на північному фланзі Бахмутського напрямку.

Прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що Україна ретельно готує ЗСУ до проведення успішної контрнаступальної операції. Армія негайно перейде в наступ після завершення підготовки і ухвалення відповідного рішення військовим і політичним командуванням.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що очікує на успішний контрнаступ Збройних сил України, до якого наша країна наразі інтенсивно готується. Водночас Клеверлі зауважив, що варто залишатися реалістами і не завищувати сподівання щодо результатів, адже це не "голлівудський фільм".

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