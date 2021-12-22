Україні загрожує нова хвиля COVID-19: у Зеленського назвали терміни

Нова хвиля коронавірусу в Україні прогнозується на 10-15 лютого, - Данілов / УНІАН

Нова хвиля захворюваності на коронавірус в Україні прогнозується на першу половину лютого. Все залежить від ситуації з вакцинацією. Четверта хвиля, яка наразі в країні, спадає, держава контролює епідемічну обстановку. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Як повідомляє Укрінформ, в середу, 22 грудня, він розповів про те, що сьогодні в країні йде четверта хвиля коронавірусної інфекції, її інтенсивність знижується. Держава контролює ситуацію.

За його словами, нова хвиля може початися орієнтовно з 10-15 лютого. Прогноз залежить від ситуації з вакцинацією населення.

"У нас на сьогоднішній день ситуація (щодо COVID-19) знаходиться під контролем. Четверта хвиля, яка сьогодні є в нашій країні, вона йде сьогодні на спад, і ми все це відстежуємо. Коли буде наступна хвиля, ми прогнозуємо, що це може бути з 10-15 лютого. Все це залежить від вакцинації, це слід розуміти", - підкреслив Олексій Данілов.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок вівторка, 22 грудня, в Україні за минулу добу встановили 6363 випадки зараження коронавірусною інфекцією. Госпіталізовано 2241 особу. Одужали 19 494 людини. Загинула 391 людина.

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З середи, 23 грудня, в Україні скорочується червона зона. Вона складатиметься тільки з двох регіонів - Волинської та Запорізької. Водночас Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська та Черкаська області перейдуть до жовтої зони карантину. На "жовтому" рівні передбачені серйозні обмеження щодо осіб, які не зробили щеплення проти коронавірусу.

Кабмін 15 грудня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня наступного року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що правила, які передбачають наявність COVID-сертифіката для відвідування публічних місць, а також масковий режим і вимога щодо дотримання соціальної дистанції, залишаються в силі.