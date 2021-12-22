УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Україні загрожує нова хвиля COVID-19: у Зеленського назвали терміни

22 грудня 2021, 17:56

Ситуація з новою хвилею коронавірусу в країні залежить від вакцинації, сказав Олексій Данілов.

Олексій Данилов
Нова хвиля коронавірусу в Україні прогнозується на 10-15 лютого, - Данілов / УНІАН

Нова хвиля захворюваності на коронавірус в Україні прогнозується на першу половину лютого. Все залежить від ситуації з вакцинацією. Четверта хвиля, яка наразі в країні, спадає, держава контролює епідемічну обстановку. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Як повідомляє Укрінформ, в середу, 22 грудня, він розповів про те, що сьогодні в країні йде четверта хвиля коронавірусної інфекції, її інтенсивність знижується. Держава контролює ситуацію.

За його словами, нова хвиля може початися орієнтовно з 10-15 лютого. Прогноз залежить від ситуації з вакцинацією населення.

"У нас на сьогоднішній день ситуація (щодо COVID-19) знаходиться під контролем. Четверта хвиля, яка сьогодні є в нашій країні, вона йде сьогодні на спад, і ми все це відстежуємо. Коли буде наступна хвиля, ми прогнозуємо, що це може бути з 10-15 лютого. Все це залежить від вакцинації, це слід розуміти", - підкреслив Олексій Данілов.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок вівторка, 22 грудня, в Україні за минулу добу встановили 6363 випадки зараження коронавірусною інфекцією. Госпіталізовано 2241 особу. Одужали 19 494 людини. Загинула 391 людина.

Реклама

З середи, 23 грудня, в Україні скорочується червона зона. Вона складатиметься тільки з двох регіонів - Волинської та Запорізької. Водночас Київська, Житомирська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська та Черкаська області перейдуть до жовтої зони карантину. На "жовтому" рівні передбачені серйозні обмеження щодо осіб, які не зробили щеплення проти коронавірусу.

Кабмін 15 грудня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня наступного року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що правила, які передбачають наявність COVID-сертифіката для відвідування публічних місць, а також масковий режим і вимога щодо дотримання соціальної дистанції, залишаються в силі.

viber
РНБО Олексій Данілов коронавірус в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Україні загрожує нова хвиля COVID-19: у Зеленського назвали терміни». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Велика удача і успіх в грошах: топ-5 знаків, яким крупно пощастить в січніВелика удача і успіх в грошах: топ-5 знаків, яким крупно пощастить в січні Як правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулосяЯк правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулося Фінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везінняФінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везіння Прикмети на 20 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 20 грудня: що не можна робити і як не потрапити в біду Місячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбуванняМісячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбування
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
19:04

Чим небезпечні прямі переговори з терористами: експерит пояснили на прикладі Придністров'я

19:01

Загроза віялових відключень світла і планові ремонти: у Кабміні пояснили ситуаціюВідео

19:00

Ціни на продукти 2022: що подорожчає найбільше

18:57

Дружина футболіста Динамо засвітила пишний бюст у бікіні

18:51

Клієнтка "Нової Пошти" поскаржилася на хитрість співробітниківВідео

Реклама
18:40

Прикмети на 23 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

18:26

У Рівному 7-класник жорстоко побив дівчинку в школі до струсу мозкуВідео

18:20

Найгарніший нюдовий новорічний манікюр 2022, який пасуватиме під будь-яке святкове вбранняФотоВідео

18:07

Отелло і поруч не стояв: топ-5 чоловіків-ревнивців за знаком Зодіаку

17:58

Зірка Іронії долі зламала хребет

17:56

Україні загрожує нова хвиля COVID-19: у Зеленського назвали терміниВідео

17:32

1000 за вакцинацію: коли з'являться фізичні картки для отримання грошейВідео

17:31

Назвався лікарем і попросив роздягнутися: чоловік розбещував 7-річну дівчинку в шкільному туалетіВідео

17:02

Імплементація REMIT у повній версії є ризикованим кроком - експерти

16:58

РФ стягнула понад 100 тисяч військ до кордонів України: Данілов оцінив ймовірність наступу МосквиВідео

16:33

Ціни злетять до небес: в Україні подорожчає паливоВідео

16:25

Завалить снігом по пояс: в Україну йде сильний мороз та потужний снігопадВідео

15:49

Вчені виявили несподівану небезпеку неправильної ходьби

15:41

У Запорізькій області чоловік зарізав людину і возив тіло на велосипеді по містуВідео

15:37

"Погрожував зарізати бензокосою і бив дітей": 16-річна дівчина побила вітчима подруги, він помер

Реклама
15:33

Поробки на Новий рік 2022 своїми руками: стильні ідеї в рік Тигра

15:31

"Слуга народу" обматюкав патрульних через зупинку його авто: з’явилося відео скандальних розбірокВідео

15:03

Смачніше ніж Олів'є: неймовірно простий і смачний салат на Новий рік 2022Відео

15:00

"Слуга народу" відірвалася від партії Порошенка: новий партійний рейтинг

14:37

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

14:18

З Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітання

14:04

Прямі перемовини Зеленського з Путіним і США: Арахамія оголосив про сценарій щодо ДонбасуВідео

13:52

"Є нюанси": Федоров розповів, коли і як за ковідну тисячу можна буде купити лікиВідео

13:21

Православний календар на січень 2022: важливі церковні свята і дати

13:17

Як правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулося

13:00

Гороскоп на завтра 23 грудня 2021: Левам - неймовірний шанс, Терезам - гроші, Стрільцям - небезпечні спокусиВідео

12:54

Зміниться все - імідж, місце проживання, коханий: гороскоп на січень 2022 року для ТельцівВідео

12:48

Угода США та Росії з безпеки у Європі: Лавров назвав терміни початку перемовинВідео

12:20

Кинули на голови бетонну плиту: у Дніпрі компанія молодих людей жорстоко вбила двох безхатьків

12:14

У Києві за програмою Зеленського цілодобово і без вихідних добудовують Дарницький міст

12:04

Конституційний суд визнав законною заборону в Україні серіалів і фільмів з РФ

12:01

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

12:00

Скандал в інфекціонці Миколаєва: головлікаря Федорову, яка просила кисень і гроші, звільнили

11:22

Найкрутіша пластика, але є недолік: пластичний хірург вказав на нюанс на обличчі Софії Ротару

11:21

НАТО привело у підвищену боєздатність Сили швидкого реагування на тлі російської загрози – ЗМІВідео

Реклама
10:55

Найсмачніша бюджетна закуска на Новий рік 2022: готувати дуже швидкоВідео

10:27

У Львові багатодітна жінка народила 16-го малюка

10:10

У переповненому дітьми готелі під Вінницею сталася пожежа, загинула 19-річна дівчинаФотоВідео

09:55

"Шкіра стала товстіша": Олена Кравець розповіла, як змінився Зеленський за час президентстваВідео

09:40

Хотіла губи-"вареники": у Дніпрі школярка вколола олію і ледь не залишилася без частини обличчяВідео

09:25

Вугілля, Порошенко і війська на кордоні: іронія, що ж ти робишПогляд

09:00

Що подарувати на Новий рік 2022: ідеї особливих подарунків для всієї родини новости компании

08:35

Коронавірус 22 грудня: в Україні за добу понад 6 тисяч нових хворих і 301 смерть

08:33

"Швидкість зараження Велика": у ВООЗ розповіли, у скількох країнах знайшли Омікрон

08:33

Гороскоп на сьогодні 22 грудня 2021: Тільцям - великі витрати, Ракам - важлива зустріч, Стрільцям - труднощіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти