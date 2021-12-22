Коронавірус 22 грудня: в Україні за добу понад 6 тисяч нових хворих і 301 смерть

Коронавірусом в Україні заразилися за добу 208 медиків / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 22 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 6363 жителів країни (добою раніше було 6029). Зокрема, захворіли 534 дитини і 208 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2241 особу; летальних випадків - 301; одужали 19 494 особи. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 1403;

Вінницька область - 251;

Волинська область - 376;

Дніпропетровська область - 170;

Донецька область - 362;

Житомирська область - 120;

Закарпатська область – 182;

Запорізька область - 392;

Івано-Франківська область - 158;

Київська область - 354;

Кіровоградська область - 95;

Луганська область - 77;

Львівська область - 166;

Миколаївська область - 219;

Одеська область – 154;

Полтавська область - 349;

Рівненська область - 244;

Сумська область – 157;

Тернопільська область – 130;

Харківська область - 213;

Херсонська область - 121;

Хмельницька область - 183;

Черкаська область - 309;

Чернівецька область - 87;

Чернігівська область - 91.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 22 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 623 079 осіб;

одужали - 3 376 899 пацієнтів;

летальних випадків - 93 909;

проведено ПЛР-тестувань - 16 566 449.

COVID-рекорди в Україні

Станом на ранок 16 листопада 2021 року коронавірус в Україні встановив антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість поставлених COVID-діагнозів за добу за майже два роки пандемії.

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві встановив антирекорд смертей за добу. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості померлих ще не було за весь час пандемії.

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