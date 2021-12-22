Коронавірус 22 грудня: в Україні за добу понад 6 тисяч нових хворих і 301 смерть

Найбільше нових заражень за добу зафіксували в Києві, Запорізькій, Волинській, Донецькій, Київській та Полтавській областях.
Станом на ранок середи, 22 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 6363 жителів країни (добою раніше було 6029). Зокрема, захворіли 534 дитини і 208 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2241 особу; летальних випадків - 301; одужали 19 494 особи. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1403;
- Вінницька область - 251;
- Волинська область - 376;
- Дніпропетровська область - 170;
- Донецька область - 362;
- Житомирська область - 120;
- Закарпатська область – 182;
- Запорізька область - 392;
- Івано-Франківська область - 158;
- Київська область - 354;
- Кіровоградська область - 95;
- Луганська область - 77;
- Львівська область - 166;
- Миколаївська область - 219;
- Одеська область – 154;
- Полтавська область - 349;
- Рівненська область - 244;
- Сумська область – 157;
- Тернопільська область – 130;
- Харківська область - 213;
- Херсонська область - 121;
- Хмельницька область - 183;
- Черкаська область - 309;
- Чернівецька область - 87;
- Чернігівська область - 91.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 623 079 осіб;
- одужали - 3 376 899 пацієнтів;
- летальних випадків - 93 909;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 566 449.
COVID-рекорди в Україні
Станом на ранок 16 листопада 2021 року коронавірус в Україні встановив антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість поставлених COVID-діагнозів за добу за майже два роки пандемії.
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві встановив антирекорд смертей за добу. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості померлих ще не було за весь час пандемії.
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