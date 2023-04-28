"Недооцінювати ворога – вкрай небезпечно": контрнаступ ЗСУ ще не означає кінець війни - експерт

Експерт підкреслив, що один контрнаступ не може призвести до того, що Україна переможе в цій війні і звільнить всі захоплені території.

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Експерт заявив, що контрнаступ ЗСУ ще не означає кінець війни / 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, 1 ОБрСПН імені Івана Богуна

Збройні сили України активно готуються звільняти захоплені російськими окупантами території. Водночас контрнаступ українських захисників ще не означає кінець війни і остаточну перемогу. Таку думку висловив військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Як зазначив Гетьман в інтерв'ю ТСН.ua, один контрнаступ, навіть потужний і такий, до якого ЗСУ вже готуються не один місяць, не може призвести до того, що Україна переможе в цій війні і звільнить всі захоплені території.

"Наступ має певні терміни, певну мету, рубежі, на які ми маємо вийти. Після цього він закінчиться. Ми починаємо рахувати, на жаль, наші втрати, приводити до ладу зброю – все, що потрібно для подальших бойових дій. Міністр оборони Резніков каже, що треба трохи перегріти всередині суспільства очікування цього наступу, начебто ми зараз ледь не до Москви дійдемо. Ні, це буде просто просування, дай Боже, щоб воно було на великих територіях", - сказав Гетьман.

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Військовий експерт підкреслив, що контрнаступ ЗСУ ще не означає кінець війни і остаточну перемогу. Це треба розуміти і до цього морально готуватися, а не очікувати, що зараз Україна переможе і війна закінчиться.

"Ворог дуже потужний, в нього ще дуже багато зброї. Зараз, за оцінками, перебуває 375 тисяч на нашій лінії фронту, 6 тисяч одиниць важкої техніки. Це серйозна сила. Це люди зі зброєю, і там багато людей, які навчені воювати, і вони вже теж набули досвіду в цій війні і розуміють певну тактику наших дій. Недооцінювати ворога – вкрай небезпечно", - резюмував Гетьман.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що країна-окупант Росія змінює тактику нанесення ракетних ударів. Окупанти провалили плани щодо енергетичного терору України взимку, і тепер намагатимуться бити по об'єктах, які є важливими для проведення контрнаступальної військової операції ЗСУ. Також Андрій Юсов підкреслив, що ворог поки що взяв паузу на накопичення ракет. Однак відновити той рівень запасів снарядів, який у них був до повномасштабної війни, російським окупантам не вдасться.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід у контрнаступ армії України ухвалить Генштаб ЗСУ. Все буде вирішуватися в останній момент. За словами Данілова, у Києва є декілька сценаріїв проведення військової операції.

Журналісти Bloomberg опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ можуть перейти в контрнаступ у травні.

Передбачається, що сили оборони України будуть атакувати на декількох напрямках. Один зі співрозмовників агентства припустив спробу просування армії України на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку з метою встановлення вогневого контролю над "суходільним коридором" окупантів, який веде до Криму.

Дивіться відео про те, як в інтерв'ю Главреду військовослужбовець Віктор Андрусів зробив прогноз контрнаступу ЗСУ:

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