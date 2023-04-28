УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Недооцінювати ворога – вкрай небезпечно": контрнаступ ЗСУ ще не означає кінець війни - експерт

Аліна Дембіцька
28 квітня 2023, 20:28 оновлено 28 квітня, 20:28
114
Експерт підкреслив, що один контрнаступ не може призвести до того, що Україна переможе в цій війні і звільнить всі захоплені території.
ВСУ
Експерт заявив, що контрнаступ ЗСУ ще не означає кінець війни / 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, 1 ОБрСПН імені Івана Богуна

Збройні сили України активно готуються звільняти захоплені російськими окупантами території. Водночас контрнаступ українських захисників ще не означає кінець війни і остаточну перемогу. Таку думку висловив військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Як зазначив Гетьман в інтерв'ю ТСН.ua, один контрнаступ, навіть потужний і такий, до якого ЗСУ вже готуються не один місяць, не може призвести до того, що Україна переможе в цій війні і звільнить всі захоплені території.

"Наступ має певні терміни, певну мету, рубежі, на які ми маємо вийти. Після цього він закінчиться. Ми починаємо рахувати, на жаль, наші втрати, приводити до ладу зброю – все, що потрібно для подальших бойових дій. Міністр оборони Резніков каже, що треба трохи перегріти всередині суспільства очікування цього наступу, начебто ми зараз ледь не до Москви дійдемо. Ні, це буде просто просування, дай Боже, щоб воно було на великих територіях", - сказав Гетьман.

відео дня

Військовий експерт підкреслив, що контрнаступ ЗСУ ще не означає кінець війни і остаточну перемогу. Це треба розуміти і до цього морально готуватися, а не очікувати, що зараз Україна переможе і війна закінчиться.

"Ворог дуже потужний, в нього ще дуже багато зброї. Зараз, за оцінками, перебуває 375 тисяч на нашій лінії фронту, 6 тисяч одиниць важкої техніки. Це серйозна сила. Це люди зі зброєю, і там багато людей, які навчені воювати, і вони вже теж набули досвіду в цій війні і розуміють певну тактику наших дій. Недооцінювати ворога – вкрай небезпечно", - резюмував Гетьман.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що країна-окупант Росія змінює тактику нанесення ракетних ударів. Окупанти провалили плани щодо енергетичного терору України взимку, і тепер намагатимуться бити по об'єктах, які є важливими для проведення контрнаступальної військової операції ЗСУ. Також Андрій Юсов підкреслив, що ворог поки що взяв паузу на накопичення ракет. Однак відновити той рівень запасів снарядів, який у них був до повномасштабної війни, російським окупантам не вдасться.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід у контрнаступ армії України ухвалить Генштаб ЗСУ. Все буде вирішуватися в останній момент. За словами Данілова, у Києва є декілька сценаріїв проведення військової операції.

Журналісти Bloomberg опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ можуть перейти в контрнаступ у травні.

Передбачається, що сили оборони України будуть атакувати на декількох напрямках. Один зі співрозмовників агентства припустив спробу просування армії України на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку з метою встановлення вогневого контролю над "суходільним коридором" окупантів, який веде до Криму.

Дивіться відео про те, як в інтерв'ю Главреду військовослужбовець Віктор Андрусів зробив прогноз контрнаступу ЗСУ:

Більше новин про контрнаступ ЗСУ:

війна в Україні війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Зеленський - про діалог з Сі Цзіньпінем: Китай не дає зброї РФ і поважає суверенітет України

Зеленський - про діалог з Сі Цзіньпінем: Китай не дає зброї РФ і поважає суверенітет України

21:36 Політика
Лукашенко "вгамувався" і вже не вірить у напад України на Білорусь

Лукашенко "вгамувався" і вже не вірить у напад України на Білорусь

19:47 Світ
"Знайдено тіло дитини": в Умані збільшилась кількість жертв ракетного удару

"Знайдено тіло дитини": в Умані збільшилась кількість жертв ракетного удару

19:22 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:45

"Свято розпочнеться з Кримського мосту": Арестович розкрив плани ЗСУ щодо деокупації Криму

21:36

Зеленський - про діалог з Сі Цзіньпінем: Китай не дає зброї РФ і поважає суверенітет УкраїниВідео

21:22

"Зараз як тикну, я вам не довіряю": водій маршрутки нахабно довів до сліз пораненого військового

20:40

Кожен день зволікання відтягує поразку РФ: Данілов закликав дати Україні бойову авіаціюВідео

20:28

"Недооцінювати ворога – вкрай небезпечно": контрнаступ ЗСУ ще не означає кінець війни - експертВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:08

Ще дихав, коли його витягли з-під завалів: в Умані загинув рок-музикантФотоВідео

19:47

Лукашенко "вгамувався" і вже не вірить у напад України на Білорусь

19:45

Як позбутися від цвілі в приватному будинку: хитрий фокус творить справжні чудеса

19:22

"Знайдено тіло дитини": в Умані збільшилась кількість жертв ракетного ударуФотоВідео

Реклама
19:08

Жодних табу для України: Зеленський закликав дати ЗСУ далекобійну зброю та авіаціюВідео

19:00

Підходи у маніяків, незалежно від зміни маніяків, незмінніПогляд

18:58

"Розрахунок був на максимальну кількість жертв": ракетний удар по Умані був невипадковим - експертВідео

17:58

Україна воюватиме до перемоги: Кулеба заявив, що ЗСУ можуть провести декілька наступівВідео

17:17

"Час для успішного контрнаступу": астролог розповів, що принесе ретроградний Меркурій у травніВідео

17:14

В Умані вже 21 загиблий: жінка розповіла про неймовірний порятунок всієї родиниФотоВідео

17:12

"Запахне розгромом Росії": астролог назвав доленосну дату для України в травніВідео

17:07

"Жінці вже за 80": режисер-іноагент виправдав Ротару перед росіянами і вказав на її вікВідео

16:59

У Москві 9 травня зібралися шукати "НЛО": до Мережі потрапив документВідео

16:35

Українці захейтили Яму за провокаційне фото

16:34

ЗСУ ліквідували російського блогера Диркіна, який називав себе "Великим Фунфур'є"

Реклама
16:27

Наминуть за обидві щоки: як зробити бомбічну картоплю з салом на мангалі - захопливі секретиВідео

16:25

4 напої, якими не можна запивати таблетки: зроблять тільки гірше

15:52

"Думали, що в батьків безпечніше": деталі загибелі матері з донькою в Дніпрі через ракету РФФотоВідео

15:50

Дипломат назвав країну-лідера ЄС, яка стала каменем спотикання на шляху України до НАТОВідео

15:40

Гороскоп на травень-2023 від Влада Росса: що можна і чого не можна робити цього місяцяЕксклюзив

15:21

Ймовірність заходу ЗСУ на територію РФ: у Зеленського розкрили сценарій завершення війни

14:46

Україна не буде говорити з Путіним, але готова обговорити акт капітуляції Москви - РезніковВідео

14:26

"За кілометр було чутно, як руйнується будинок": фоторепортаж з місця трагедії в УманіФотоВідео

14:12

Усик під Бахмутом "засипав" окупантів 120-мм мінамиВідео

14:09

Головоломка, що під силу лише 2% людей: потрібно за 13 секунд знайти оленя в лісі

13:56

З тилу на фронт: Зеленський доручив Залужному замінити воєнкомів на бійців ЗСУ - Резніков

13:56

Терор РФ: військовий експерт назвав причину ракетного удару по багатоповерхівці в УманіФото

13:21

У глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу - РезніковВідео

12:54

"Як гриб атомний, нас підкинуло на дивані": очевидці про ракетний удар РФ по Умані

12:51

Головоломка, яка під силу не всім: потрібно знайти 3 відмінності між картинками за 8 секунд

12:45

"Боюся померти кожен день": Андрій Губін знаходиться на межі

12:35

Зацвіте і зазеленіє навіть напівмертва рослина: як удобрювати квіти йодом

12:02

"Точно в ціль" : у Міноборони РФ визнали, що спеціально атакували мирних жителів УкраїниВідео

12:01

"До фундаменту треба було": росіяни цинічно зраділи удару ракетою по багатоповерхівці в УманіФотоВідео

12:00

CША швидше шукатимуть гроші та техніку: Богдан Яременко — про резолюцію щодо перемоги УкраїниЕксклюзив

Реклама
11:51

"Велика держава" вбиває дітей: у МЗС рознесли заклики до переговорів з РФ

11:33

Чому 29 квітня не можна прати рушники: прикмети і головні заборониВідео

11:25

Ракетний удар по Умані: російська ракета вбила двох 10-річних дітейФотоВідео

11:05

Мешканка Умані розповіла про перші хвилини після попадання російської ракети в її будинокВідео

11:00

Окупанти розтрощили будинок дитинства Володимира Остапчука в УманіВідео

10:52

Як прати капронові колготки у пральній машині: 10 головних правил, які врятують тендітний виріб

10:39

Ракетний удар РФ по житловому будинку в Умані: кількість жертв зросла до 10, загинула дитинаФотоВідео

10:36

РФ била крилатими ракетами, Іскандерами та дронами: у ЗСУ назвали ймовірні цілі

10:19

Президенти Словаччини та Чехії прибули до Києва для зустрічі із Зеленським

10:16

6 областей України накриють заморозки - Укргідрометцентр

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти