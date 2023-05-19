'Ніхто не може диктувати нам правила': Данілов категорично висловився щодо 'замороження війни'

В адміністрації президента США Джо Байдена розглядають варіанти довгострокового "замороження" війни в Україні.

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У США пропонують "заморозити війну" в Україні / колаж Главред: фото: УНІАН, 93-я ОМБр Холодний Яр

У США припускають "заморожування" війни країни-окупанта Росії проти України за прикладом корейського сценарію. На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов, нагадавши знову, що усі рішення в цьому питанні можуть ухвалювати лише президент Володимир Зеленський та українці.

"Ми з великою повагою ставимося до всіх країн-партнерів, до їх урядів, до їх очільників, але ми маємо на увазі, що рішення буде прийматися в нашій країні, рішення буде прийматись президентом та нашим народом. І якщо хтось вважає, що замість нас можуть приймати рішення і нам диктувати ті, чи інші умови, то це неможливо", - наголосив Данілов під час телемарафону Єдині новини.

Він наголосив, що усі рішення, які стосуються війни в нашій країні, повинні бути справедливими.

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"Ми дуже дорого платимо кожного дня за свою свободу і якщо хтось вважає, що цю свободу треба заморозити, ну якось дивно все це виглядає. Позиція нашого президента чітка і зрозуміла. Є 10 пунктів нашого миру. Будь ласка, долучайтесь. Якщо ви їх підтримуєте, ми з задоволенням готові про це говорити", - додав секретар РНБО.

Данілов також наголосив, що до лютого 2022-го жодна країна у світі не вірила в те, що українці зможуть захистити свою державу.

"Ми довели, що є. Потім казали місяць-два-три, ми довели, що ми можемо триматися стільки, скільки потрібно, тому що це наша свобода, наша країна, і наша незалежність", - зазначив Данілов.

Допомога США Україні

Нагадаємо, що США дали Україні майже 100% допомоги для початку контрнаступу, також готується новий пакет. Україна може потребувати не тільки додаткової зброї та обладнання, а й ресурсів для підготовки бойових підрозділів.

США оголосили новий пакет допомоги Україні. Загальна вартість нового пакету допомоги становить 300 мільйонів доларів. Про це повідомили в Пентагоні.

США готують пакет військової допомоги на $1,2 млрд для України для посилення ППО. Пакет включає безпілотники, артилерійські снаряди і ракети для систем ППО, а також системи ППО HAWK.

Білий дім не блокуватиме експорт літаків F-16 в Україну від союзників. В адміністрації Байдена поки нічого не відомо про будь-які офіційні запити від союзників на експорт F-16.

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