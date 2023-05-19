'Ніхто не може диктувати нам правила': Данілов категорично висловився щодо 'замороження війни'

У США припускають "заморожування" війни країни-окупанта Росії проти України за прикладом корейського сценарію. На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов, нагадавши знову, що усі рішення в цьому питанні можуть ухвалювати лише президент Володимир Зеленський та українці.
"Ми з великою повагою ставимося до всіх країн-партнерів, до їх урядів, до їх очільників, але ми маємо на увазі, що рішення буде прийматися в нашій країні, рішення буде прийматись президентом та нашим народом. І якщо хтось вважає, що замість нас можуть приймати рішення і нам диктувати ті, чи інші умови, то це неможливо", - наголосив Данілов під час телемарафону Єдині новини.
Він наголосив, що усі рішення, які стосуються війни в нашій країні, повинні бути справедливими.
"Ми дуже дорого платимо кожного дня за свою свободу і якщо хтось вважає, що цю свободу треба заморозити, ну якось дивно все це виглядає. Позиція нашого президента чітка і зрозуміла. Є 10 пунктів нашого миру. Будь ласка, долучайтесь. Якщо ви їх підтримуєте, ми з задоволенням готові про це говорити", - додав секретар РНБО.
Данілов також наголосив, що до лютого 2022-го жодна країна у світі не вірила в те, що українці зможуть захистити свою державу.
"Ми довели, що є. Потім казали місяць-два-три, ми довели, що ми можемо триматися стільки, скільки потрібно, тому що це наша свобода, наша країна, і наша незалежність", - зазначив Данілов.
Допомога США Україні
Нагадаємо, що США дали Україні майже 100% допомоги для початку контрнаступу, також готується новий пакет. Україна може потребувати не тільки додаткової зброї та обладнання, а й ресурсів для підготовки бойових підрозділів.
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