Україна готова транспортувати обсяги газу, що перевищують потужність ПП-2 – Макогон відповів Путіну

Заяви керівництва РФ про збільшення транзиту через Україну у 2021 році мають манипулятивний характер.
Українська газотранспортна система готова нарощувати обсяги транзиту газу з Росії до Європи. Аж до того, щоб перекрити потужності російських "потоків", заявив гендиректор ОГТС України Сергій Макогон.
У своєму повідомленні в фейсбуці Макогон розкритикував маніпуляції керівництва РФ про нібито збільшення транзиту через Україну у 2021 році. За його словами, "Газпром" не використовує ті потужності, які вже оплачені, і його поведінка заслуговує на особливу увагу Європи на тлі зростання біржових цін.
"Газпром" не використовує навіть ті потужності, які вже оплачені", – наголосив Макогон, додавши, що Україна готова транспортувати додатково значні обсяги газу, що перевищують потужність "Північного потоку 2".
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін раніше заявив, що транзит газу через Україну в Європу може бути припинено. За його словами, українська ГТС нібито може "просто лопнути" при збільшенні тиску і тому є ненадійною.
Транзит російського газу через Україну
- 30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали контракт на транзит газу до Європи терміном на п'ять років з можливістю пролонгації на десять років.
- Документом передбачено бронювання "Газпромом" потужностей для транзиту газу в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.
- У 2020 році транзит газу через українську газотранспортну систему скоротився на 38% у порівнянні з попереднім роком – до 55,8 млрд кубометрів. У 2019 транзит газу через Україну становив 89,6 млрд куб. м, у 2018 році - 86,8 млрд куб. м, а у 2017 році - 93,5 млрд куб. м.