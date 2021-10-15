Україна готова транспортувати обсяги газу, що перевищують потужність ПП-2 – Макогон відповів Путіну

Директор " Оператора ГТС України "зробив важливу заяву про дії" Газпрому " / УНІАН

Українська газотранспортна система готова нарощувати обсяги транзиту газу з Росії до Європи. Аж до того, щоб перекрити потужності російських "потоків", заявив гендиректор ОГТС України Сергій Макогон.

У своєму повідомленні в фейсбуці Макогон розкритикував маніпуляції керівництва РФ про нібито збільшення транзиту через Україну у 2021 році. За його словами, "Газпром" не використовує ті потужності, які вже оплачені, і його поведінка заслуговує на особливу увагу Європи на тлі зростання біржових цін.

"Газпром" не використовує навіть ті потужності, які вже оплачені", – наголосив Макогон, додавши, що Україна готова транспортувати додатково значні обсяги газу, що перевищують потужність "Північного потоку 2".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін раніше заявив, що транзит газу через Україну в Європу може бути припинено. За його словами, українська ГТС нібито може "просто лопнути" при збільшенні тиску і тому є ненадійною.

Транзит російського газу через Україну