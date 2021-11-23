Україна готова до виведення Північного потоку-2 з-під удару: Нафтогаз поставив жорсткі умови Росії

Санкції проти Північного потоку-2 можуть бути зняті тільки після того, як Росія почне діяти в рамках правил гри на енергетичному ринку Європи - Вітренко / УНІАН

Для того щоб санкції проти Північного потоку-2 були скасовані, Росія повинна грати на ринку за цивілізованими правилами гри і дотримуватися законодавства Євросоюзу. Москві слід припинити використовувати газ у якості політичної зброї або елементу військової загрози. Про це заявив глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що державна компанія підтримує санкції США проти російського енергетичного проекту Північний потік-2. Обмеження слід зняти тільки після того, як Росія прийме правила гри Європи на енергетичному ринку.читайте такожЖорстка умова Німеччини щодо Північного потоку-2: у Путіна заявили, що Росія виконає всі вимоги

"Вони можуть бути зняті або переглянуті тільки у випадку, коли Росія гратиме за правилами і дотримуватиметься європейського законодавства, не буде використовувати газ як зброю, а почне розглядати його як товар, припинить використовувати газ для політичного тиску або як елемент військової загрози", - підкреслив Юрій Вітренко.

Нагадаємо, раніше у США оголосили про розширення санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2. Йдеться про обмеження щодо двох суден і однієї компанії, задіяних у будівництві трубопроводу.

Призупинення сертифікації Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН (німецький регулятор, - ред.) ухвалило рішення про припинення реалізації процедури сертифікації компанії-оператора газопроводу Північний потік-2.

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У ФСА своє рішення мотивували тим, що структура власності проекту не відповідає вимогам законодавства Німеччини.

Регулятор вимагає, щоб Nord Stream AG зареєструвала на території ФРН компанію, яка відповідала б національному законодавству, і стала власником ділянки труби, що проходить Німеччиною.

Причому допоки, доки Nord Stream AG не виконає вимог регулятора, сертифікацію ПП-2 не відновлять.

У Нафтогазі сказали, що Газпром намагається зареєструвати дочірню компанію у Німеччині, яка повинна стати оператором тільки ділянки труби Північний потік-2. У держкомпанії назвали таку спробу "юридичним трюком". Як вважає НАК Юрій Вітренко, така ініціатива - це "насмішка" над Європою.