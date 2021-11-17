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Битва військ країн ЄС з армією РФ за Україну: у Європі назвали сценарій відповіді на удар по Києву

17 листопада 2021, 11:43

Євросоюз стежить за ситуацією біля кордонів України і має в своєму розпорядженні тільки ту інформацію, яку надали Київ і Вашингтон, сказав Жозеп Боррель.

Російські війська
Євросоюз не допоможе Україні у разі військового вторгнення Росії / УНІАН

Договір про асоціацію України та Євросоюзу не передбачає військового альянсу, тому у разі загострення ситуації на кордонах української держави Київ зможе розраховувати тільки на політичну, дипломатичну, економічну та фінансову підтримку з боку Брюсселя. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Як повідомляє Укрінформ, під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС з питань оборони він розповів про те, що наднаціональне об'єднання у разі загострення російсько-українського конфлікту на кордонах України діятиме за аналогією з 2014 роком, коли Росія окупувала Крим і Донбас.читайте такожУ Зеленського попередили про можливе російське вторгнення і пояснили перекидання військ РФ

"У нас немає військового альянсу з Україною. Тому якщо виникає питання, що ми робитимемо завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні - ми продовжуватимемо діяти так само, в рамках дій, впроваджених з того часу, коли Росія захопила Крим і почала війну на Донбасі. Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній та фінансовій підтримці Європейського Союзу", - зазначив Боррель.

Також він уточнив, що ЄС продовжує стежити за обстановкою на кордоні України і користується інформацією, наданою Києвом і Вашингтоном. При цьому Угода про асоціацію між Україною та ЄС не передбачає створення військового союзу.

"У нас є Угода про асоціацію, Східне партнерство, які охоплюють широке коло питань. У нас є солідарність з Україною, і ми залучені до зусиль щодо захисту та підтримки територіальної цілісності України. Все триватиме саме таким чином", - підкреслив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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Війська Росії біля кордонів України

Американські журналісти видань The Washington Post і Politico раніше публікували матеріали про те, що Росія почала стягувати війська до кордонів України. На підтвердження своїх слів журналісти показували супутникові фотознімки передислокації військової техніки.

В Північноатлантичному альянсі встановили серйозне посилення російської військової сили біля кордонів України. За словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, у РФ є можливість для проведення військової операції проти української держави.

Британські журналісти видання Financial Times заявляли, що у спецслужб Заходу є інформація, згідно з якою фіксується висока ймовірність військового вторгнення Росії в Україну. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила такі відомості.

У Британії також попередили про те, що Лондон має бути готовий до можливої війни з Росією через міграційну кризу у Польщі та стягування Москвою військ до кордонів України.

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Євросоюз новини України
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