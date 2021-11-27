Перекидання військ РФ на кордон України: у Байдена терміново зв'язалися з ОП

Джейк Салліван / Reuters

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з національним радником президента США з безпеки Джейком Салліваном.

Розмова стосувалася ситуації зі скупченням російських військ на українських кордонах, йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Сторони обговорили спільну стурбованість з приводу військової діяльності Росії біля кордонів України та її жорсткої риторики щодо України, підкреслюється в повідомленні.

"Вони погодилися, що всі сторони повинні продовжувати дипломатичні зусилля для деескалації напруженості", - розповіли в Білому домі.

Салліван також підкреслив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України, додала американська сторона.

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Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.

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