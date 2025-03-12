Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"У Зеленського тепер є козир": Bild - про перемир'я з РФ

Ангеліна Підвисоцька
12 березня 2025, 23:34
1007
Володимир Зеленський відібрав у Трампа аргумент на користь припинення допомоги, а Путін тепер повинен імітувати переговори, каже аналітик.
Зеленський, Путін
У Зеленського з'явився козир після переговорів у Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Що відомо:

  • Зеленський погодився на 30-денне перемир'я
  • У Зеленського тепер є козир
  • Путін імітуватиме переговори

Президент України Володимир Зеленський має "туз" після того, як він погодився на 30-денне припинення вогню. Про це заявив аналітик Bild Денис Трубецькой.

Уже навіть американський президент Дональд Трамп зауважив, що Зеленський готовий до миру і хоче його. Однак зараз немає віри в те, що Путін погодиться на перемир'я і дотримуватиметься його. Експерти вважають, що Росії зараз немає сенсу погоджуватися на перемир'я, оскільки "справи у російської армії йдуть добре".

відео дня

Однак зараз у Зеленського дійсно є козир. Тепер Путін почуватиметься зобов'язаним "імітувати переговори" і намагатиметься створити враження готовності вирішити конфлікт. Він буде це робити, щоб не злити Трампа, який погрожує запровадити жорсткі санкції проти РФ.

"А Зеленський вибиває ґрунт з-під ніг у всіх критиків, які стверджують, що він насправді не хоче миру. Трамп також позбавив себе можливості скористатися власним аргументом на користь припинення допомоги країні - і відтоді відновив її. Реалістичний максимум досягнуто", - каже Трубецькой.

Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир'я на 30 чи 60 днів, а досягнення стійкого миру.

'У Зеленського тепер є козир': Bild - про перемир'я з РФ
Результати переговорів між Україною та США / Інфографіка: Главред

На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.

Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.

Інші новини:

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети і перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Мир в Україні неможливий до 2026 року: ЗМІ оприлюднили важливий документ Кремля

Мир в Україні неможливий до 2026 року: ЗМІ оприлюднили важливий документ Кремля

00:56Україна
Через 15 днів буде нова зустріч: Європа готує Україні гарантії безпеки

Через 15 днів буде нова зустріч: Європа готує Україні гарантії безпеки

00:41Політика
У Третій штурмовій зробили гучну заяву про 30-денне припинення вогню

У Третій штурмовій зробили гучну заяву про 30-денне припинення вогню

23:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Копія співачки: наречений зрадниці Лорак показав свою дорослу доньку

Копія співачки: наречений зрадниці Лорак показав свою дорослу доньку

"Я найщасливіша": Ірина Білик зізналася, що між нею та Налчаджиоглу

"Я найщасливіша": Ірина Білик зізналася, що між нею та Налчаджиоглу

Березень змінить усе: які три знаки зодіаку знайдуть справжнє кохання

Березень змінить усе: які три знаки зодіаку знайдуть справжнє кохання

Ціни на сигарети в Україні злетять вже в квітні: скільки доведеться платити

Ціни на сигарети в Україні злетять вже в квітні: скільки доведеться платити

Карта Deep State онлайн за 12 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

01:30

"Ніхто з нас не розраховував": Мішель Обама розповіла про складнощі в шлюбі

00:56

Мир в Україні неможливий до 2026 року: ЗМІ оприлюднили важливий документ Кремля

00:41

Через 15 днів буде нова зустріч: Європа готує Україні гарантії безпеки

00:06

Не від Варум: мовчун Леонід Агутін показав секретну доньку

12 березня, середа
23:55

У Третій штурмовій зробили гучну заяву про 30-денне припинення вогню

Переговори в Саудівській Аравії були димовою завісою, Трамп продовжить допомагати Путіну - ШейтельманПереговори в Саудівській Аравії були димовою завісою, Трамп продовжить допомагати Путіну - Шейтельман
23:45

Троянди почорніли після зими: що робити, щоб врятувати квіти

23:34

"У Зеленського тепер є козир": Bild - про перемир'я з РФ

23:02

"Мамка вривається": MamaRika збільшила губи і похвалилася "новим агрегатом"

23:00

Трамп поставив Путіну ультиматум з конкретним терміном: що чекає на Росію

Реклама
22:52

"Від Молдови": Потап хоче вирушити на Євробачення і навіть написав пісню

22:52

США розморозили військову допомогу: ЗМІ назвали зброю, яку знову отримує Україна

22:32

Путін у військовій формі з'явився нібито на Курщині і заговорив про "буферну зону"Відео

22:08

Тепер без Кейт Міддлтон: принц Вільям зробив важливу заяву

22:06

Загострення на Курщині та припинення вогню: головні новини України (дайджест)

22:05

"Моя любов": Мурат Налчаджиоглу показав, з ким відпочиває у Туреччині

21:49

"Найважливіше - зберегти життя": Сирський зробив заяву щодо ситуації на Курщині

21:40

Зірка "Мастер Шеф" розповіла про сварки з Ектором Хіменеcом БравоВідео

21:32

"Щоб переконати": у Трампа провели переговори з РФ, спецпредставник їде в Москву

21:11

Проблеми затягнуться на рік: що не можна робити 13 березня, прикмети

21:00

Коли люди зможуть "розмовляти" з тваринами: ветеринар назвав дату

Реклама
20:33

"Є важелі": політтехнолог розповів, чим США можуть "задавити" РФ для мируВідео

20:29

Чому качки падають на ноги: важливе попередження для господарівВідео

20:26

Коли саме почнеться припинення вогню в Україні: в США розкрили деталі угоди

20:06

Що передбачатиме 30-денне припинення вогню: в ОП розкрили три основні пункти

19:41

Україну заливатимуть дощі з грозами та буде штормовий вітер: де буде небезпечно

19:24

Покупці масово перевертають товари у супермаркетах - до чого тут Трамп

19:16

РФ готує масовану атаку по Україні після погроз удару "Орешніком": що відомоВідео

19:10

Трампівська пропаганда переплюнула радянськуПогляд

19:07

Чи можливо досягти сталого миру у 2025 році: політтехнолог чітко відповів

19:04

Можна готувати хоч щодня: ідеальне м'ясо за 12 хвилинВідео

19:02

Сезон вже не за горами: коли та як правильно обрізати абрикос

18:57

Чи потрібно мити двигун авто: неочікувана відповідь

18:55

Трамп назвав дату "великого дня" і почав погрожувати Путіну

18:37

Путін або піде на "незручні компроміси", або викличе гнів Трампа - CNN

18:06

Менше зусиль, більше комфорту: для чого розвішувати мокрий одяг на вішаки

17:59

Щоб сад був квітучим: п'ять рослин, які потрібно посадити у березні

17:57

Війська РФ намагаються прорвати кордон в одній з областей: деталі від ДПСУ

17:57

Чи продовжиться мобілізація в період припинення вогню: у Раді зробили заяву

17:45

Місячне затемнення в березні змінить життя 3 знаків зодіаку: кому фінансово пощастить

17:30

Відкрила іншу сторінку: Олена Кравець розповіла про нову кар'єру

Реклама
17:28

Долар рвонув вгору, євро обвалився: НБУ встановив новий курс валют

17:21

Путін може погодитись на припинення вогню в Україні, але є нюанс - Bloomberg

17:11

Коли в жодному разі не можна гладити собаку: відповідь ветеринара

17:10

Росія організувала в Івано-Франківську теракт: в СБУ розкрили деталі

17:09

Україна планує закуповувати великі обсяги американського газу - Reuters

17:01

Заради економії: чи потрібно вимикати чайник з розетки на ніч

17:00

У Трампа назвали сценарій США в разі відмови Путіна від припинення вогню

16:52

Українцям виплатять до 180 тисяч гривень: хто може отримати фінансову допомогу

16:50

"Олексій Порошенко має повернутись в Україну!", - військові відкрили збір на купівлю квитків додому для синів політиків

16:49

5 знаків зодіаку, які приймають рішення у стосунках

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти