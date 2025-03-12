'У Зеленського тепер є козир': Bild - про перемир'я з РФ

Володимир Зеленський відібрав у Трампа аргумент на користь припинення допомоги, а Путін тепер повинен імітувати переговори, каже аналітик.

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У Зеленського з'явився козир після переговорів у Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Що відомо:

Зеленський погодився на 30-денне перемир'я

У Зеленського тепер є козир

Путін імітуватиме переговори

Президент України Володимир Зеленський має "туз" після того, як він погодився на 30-денне припинення вогню. Про це заявив аналітик Bild Денис Трубецькой.

Уже навіть американський президент Дональд Трамп зауважив, що Зеленський готовий до миру і хоче його. Однак зараз немає віри в те, що Путін погодиться на перемир'я і дотримуватиметься його. Експерти вважають, що Росії зараз немає сенсу погоджуватися на перемир'я, оскільки "справи у російської армії йдуть добре".

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Однак зараз у Зеленського дійсно є козир. Тепер Путін почуватиметься зобов'язаним "імітувати переговори" і намагатиметься створити враження готовності вирішити конфлікт. Він буде це робити, щоб не злити Трампа, який погрожує запровадити жорсткі санкції проти РФ.

"А Зеленський вибиває ґрунт з-під ніг у всіх критиків, які стверджують, що він насправді не хоче миру. Трамп також позбавив себе можливості скористатися власним аргументом на користь припинення допомоги країні - і відтоді відновив її. Реалістичний максимум досягнуто", - каже Трубецькой.

Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир'я на 30 чи 60 днів, а досягнення стійкого миру.

Результати переговорів між Україною та США / Інфографіка: Главред

На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.

Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.

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Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети і перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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