Трамп поставив Путіну ультиматум з конкретним терміном: що чекає на Росію

Якщо Путін відмовить Трампу у питанні припинення вогню в Україні, то на Росію чекають серйозні наслідки, зазначив Коваленко.

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Путіну дали термін до початку наступного тижня / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Про що сказав Коваленко:

США мають інструменти тиску на Росію, якщо вона відмовиться від припинення вогню

Зниження цін на нафту стане значним ударом для РФ

Путін має відповісти Трампу до початку наступного тижня

11 березня в Саудівській Аравії відбулися мирні переговори між Україною та США, під час яких було досягнуто угоди про 30-денне припинення вогню. Тепер очікується реакція Росії, і якщо вона відмовиться, Дональд Трамп має варіанти відповіді. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в інтерв'ю 24 Каналу розповів, які кроки може зробити президент США, якщо Володимир Путін відмовиться від перемир'я.

За його словами, США мають інструменти тиску на Москву, і одним із можливих варіантів є особиста розмова Трампа з Путіним, про що сам американський лідер вже заявив.

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"Це ставка на те, що Путін не зможе відмовити Трампу, оскільки образить президента США і отримає потужну відповідь. Тому і ставиться такий запобіжник", – наголосив керівник ЦПД.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що повна зупинка експорту російської нафти позбавить Москву фінансування для ведення війни. Однак для цього США повинні діяти спільно з Європою, адже санкції проти російського нафтового сектору мають підтримати європейські держави.

Зниження цін на нафту хоча б до 40 доларів за барель стане додатковим ударом по російській економіці.

"Чи здатні Сполучені Штати Америки впливати у такий спосіб на ціни, залишається відкритим питанням. Розмови про це велися, але вони поки не вплинули на рішення ОПЕК. На жаль, ця дискусія зникла з інформаційного поля", – підкреслив Андрій Коваленко.

Він додав, що тепер очікується відповідь Кремля. Путіну дали термін до кінця тижня – початку наступного.

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Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, держсекретар США Марко Рубіо висловив надію, що припинення вогню між Росією та Україною може бути досягнуто вже за кілька днів, якщо Москва на це погодиться.

Українські військові скептично ставляться до можливості перемир'я, оскільки важко уявити, як на великій лінії фронту сотні тисяч військових з обох сторін раптово припинять бойові дії. Старший сержант із позивним "Дід" наголосив, що контроль за таким процесом буде надзвичайно складним.

Тридцятиденне перемир'я, яке запропонували представники США на зустрічі в Саудівській Аравії, передбачає не лише припинення вогню на лінії фронту, а й відмову від повітряних атак. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, зазначивши, що йдеться про комплексне перемир’я.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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