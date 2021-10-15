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У Зеленського оцінили можливість відставки міністра оборони

15 октября 2021, 23:03

Прессекретар Зеленського коротко відповів на запитання журналістів про ймовірність відставки Тарана найближчим часом.

Таран
Можливість відставки Тарана оцінили в ОПУ / УНІАН

В Офісі президента Володимира Зеленського розповіли, чи високі є шанси для відставки чинного міністра оборони Андрія Тарана.

Як заявив сьогодні під час брифінгу прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров, голова Міноборони нещодавно контактував з Володимиром Зеленським.

Прес-секретар Зеленського коротко відповів на запитання журналістів про ймовірність відставки Тарана найближчим часом.

"Міністр оборони нещодавно літав разом з президентом на Донбас. Ніщо не вказує на те, що можлива зміна міністра оборони", - сказав Никифоров.

Зазначимо, раніше ЗМІ писали про те, що під загрозою звільнення пеебувають 4-5 міністрів:

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  • віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський,
  • міністр соцполітики Марина Лазебна,
  • Міністр оборони Андрій Таран,
  • міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський,
  • перший віце-прем'єр, міністр економіки Олексій Любченко.

Як повідомляв Главред, нардеп з фракції Слуга народу Євгенія Кравчук заявила, що після відставки Дмитра Разумкова посаду спікера Верховної Ради може зайняти його перший заступник Руслан Стефанчук.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив, чому ініціював відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Однією з причин він назвав "холодну регламентну війну".

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, заявив, що у партії Слуга народу мільйон запитань до Разумкова.

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відставка Володимир Зеленський новини України Офіс президента Андрій Таран Сергій Никифоров
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