Великобританія і Франція посилять військову підтримку України — Джонсон

Великобританія і Франція посилять військову підтримку України / Офис президента, УНИАН

Великобританія і Франція посилять військову підтримку України. Це зміцнить позиції держави у війні проти Росії і в майбутніх переговорах. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Це також допоможе у відносинах Британії та Франції.

"Ми повинні підтримати Україну, щоб посилити її як у війні, так і в будь-яких майбутніх переговорах. Президент Еммануель Макрон і я домовилися посилити нашу військову підтримку України в цей критичний момент і посилити англо-французьке співробітництво в галузі оборони і безпеки", – сказав Борис Джонсон.

Раніше стало відомо про те, що всі країни, які беруть участь у форматі G7 ("Велика сімка") будуть надавати владі Україні та українцям безстрокову підтримку у війні, яку наша країна веде проти країни-агресора Росії.

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Нагадаємо, раніше Борис Джонсон публічно пообіцяв покинути свій пост, якщо більше не зможе допомагати Україні у війні з Росією. Таку заяву чиновник зробив під час чергової пресконференції.

"Якби мені довели, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що воно стало занадто важким, а ціна підтримки цих людей стала занадто великою з точки зору інфляції та економічного збитку [Великобританії ‒ Главред], то я б визнав, що програв дуже важливий аргумент, і я б пішов. Але я цього не бачу", – сказав прем'єр-міністр.

Пізніше прес-секретар Бориса Джонсона в коментарі західному новинному агентству Reuters процитував боса - з приводу того, що влада різних країн світу нітрохи не повинна примушувати владу України до того, щоб вони пішли на"поганий мир" з країною-агресором - Російською Федерацією.

"Він сказав, що важливо, щоб на президента Зеленського не тиснули, щоб він погодився на поганий мир, зазначивши, що погані мирні угоди не тривають довго. Він сказав, що світ повинен уникати будь-якого результату, при якому необґрунтована агресія Путіна буде здаватися виправданою", - сказав спікер британського прем'єра.

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