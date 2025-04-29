Трамп поділився думками про Зеленського та Путіна: ключові моменти інтерв’ю

У бесіді з журналістами президент США поділився своїм баченням ролі Зеленського та Путіна.

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Трамп розповів, що думає про Зеленського і Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

Трамп висловився про Зеленського, Путіна і війну в Україні

Він заявив, що війни б не було за його президентства

США можуть підтримати Україну не лише зброєю, а й санкціями

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю виданню The Atlantic поділився своїм баченням війни в Україні, ставленням до російського президента Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського.

Журналісти зазначають, що американський політик висловив думку про здатність Путіна досягти компромісу у переговорах щодо війни:

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"Трамп сказав, що Володимир Путін 'буде в порядку' на мирних переговорах щодо України."

Він також заявив, що конфлікт на території України міг би мати глобальні наслідки:

"Україна і Росія — це не наші життя, але це може закінчитися Третьою світовою війною."

Президент США вкотре повторив, що за його президентства війни в Україні не було б. Відповідаючи на питання про можливе збільшення допомоги Україні, очільник Білого дому наголосив, що підтримка не обов’язково має бути військовою:

"Це може бути зброя із санкціями. Це може бути зброя з банківською допомогою. Це може бути багато іншої зброї".

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Також він припустив, що може повністю підтримати Україну, однак зробив застереження щодо її чинного президента:

"На боці України, так. Так. Але не обов'язково на боці Зеленського", – зазначив Трамп, згадавши про напруження у відносинах із Зеленським у минулому.

Побачимо, що станеться протягом наступного приблизно тижня. Ми залишаємося на завершальних етапах, це жахлива війна, на завершення Трамп прокоментував поточну ситуацію на фронті.

Заяви Трампа - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продемонструвати прихильність припиненню війни в Україні. Під час спілкування з журналістами, глава Білого дому заявив, що він хоче, щоб Путін "підписав угоду" та припинив стріляти.

Нагадаємо, нещодавно Трамп зробив важливу заяву - він підкреслив, що Україна і РФ дуже близькі до домовленості про мир. Значну кількість "ключових пунктів" угоди вже було погоджено, зазначив президент США.

Крім того, президент США Дональд Трамп почав розуміти, що російський диктатор Володимир Путін насправді не хоче завершувати війну і просто "водить за носа". Трамп пригрозив Путіну новими санкціями.

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Що відомо про The Atlantic? The Atlantic (раніше The Atlantic Monthly) — один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США[3]. Заснований в 1857 році в Бостоні. Серед перших співробітників були найвизначніші літератори Новій Англії — Джеймс Расселл Лоуелл, Ральф Волдо Емерсон, Генрі Лонгфелло, Олівер Венделл Холмс (старший). Виходить 10 разів на рік, раніше був щомісячним[4]. З 2006 року журналом керує Джеймс Беннет. Wikipedia

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