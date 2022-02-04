Топ-візити серйозно знижують виклики безпеки і сплутують карти Кремля - Кулеба

Дмитро Кулеба вважає, що Росія боїться іноземної підтримки України / УНІАН

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що постійні візити в нашу країну іноземних гостей високого рангу стримують Росію від агресії.

У своєму зверненні у Facebook чиновник додав, що інтенсивна дипломатія триватиме протягом лютого. Вона спрямована на безпеку України та спокій людей.

Також Кулеба анонсував нові візити. За його словами, гості приїдуть "з дружніх і важливих європейських країн" вже наступного тижня.

Заплановані зустрічі президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, керівника офісу президента та Голови Верховної Ради.

"Всі ці візити і контакти демонструють, що Україна важлива для світу, Україна є важливим учасником міжнародної політики. І це один з ключових елементів стратегії зовнішньополітичної діяльності України і один із способів стримування російської агресії. Топ-візити серйозно знижують виклики безпеки і сплутують карти Кремля", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше Кулеба виключив можливість надання ОРДЛО "особливого статусу", як на цьому наполягає керівництво Росії.

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