Топ-візити серйозно знижують виклики безпеки і сплутують карти Кремля - Кулеба

За його словами, гості приїдуть "з дружніх і важливих європейських країн" вже наступного тижня.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що постійні візити в нашу країну іноземних гостей високого рангу стримують Росію від агресії.
У своєму зверненні у Facebook чиновник додав, що інтенсивна дипломатія триватиме протягом лютого. Вона спрямована на безпеку України та спокій людей.
Також Кулеба анонсував нові візити. За його словами, гості приїдуть "з дружніх і важливих європейських країн" вже наступного тижня.
Заплановані зустрічі президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, керівника офісу президента та Голови Верховної Ради.
"Всі ці візити і контакти демонструють, що Україна важлива для світу, Україна є важливим учасником міжнародної політики. І це один з ключових елементів стратегії зовнішньополітичної діяльності України і один із способів стримування російської агресії. Топ-візити серйозно знижують виклики безпеки і сплутують карти Кремля", - зазначив глава МЗС.
Нагадаємо, раніше Кулеба виключив можливість надання ОРДЛО "особливого статусу", як на цьому наполягає керівництво Росії.
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