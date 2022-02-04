УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Топ-візити серйозно знижують виклики безпеки і сплутують карти Кремля - Кулеба

4 лютого 2022, 15:35

За його словами, гості приїдуть "з дружніх і важливих європейських країн" вже наступного тижня.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба вважає, що Росія боїться іноземної підтримки України / УНІАН

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що постійні візити в нашу країну іноземних гостей високого рангу стримують Росію від агресії.

У своєму зверненні у Facebook чиновник додав, що інтенсивна дипломатія триватиме протягом лютого. Вона спрямована на безпеку України та спокій людей.

Також Кулеба анонсував нові візити. За його словами, гості приїдуть "з дружніх і важливих європейських країн" вже наступного тижня.

Заплановані зустрічі президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, керівника офісу президента та Голови Верховної Ради.

"Всі ці візити і контакти демонструють, що Україна важлива для світу, Україна є важливим учасником міжнародної політики. І це один з ключових елементів стратегії зовнішньополітичної діяльності України і один із способів стримування російської агресії. Топ-візити серйозно знижують виклики безпеки і сплутують карти Кремля", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше Кулеба виключив можливість надання ОРДЛО "особливого статусу", як на цьому наполягає керівництво Росії.

Читайте також:

viber
вторгнення Росії Дмитро Кулеба новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Топ-візити серйозно знижують виклики безпеки і сплутують карти Кремля - Кулеба». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 2 лютого: що не можна робити в день Єфимія і як не потрапити в бідуПрикмети на 2 лютого: що не можна робити в день Єфимія і як не потрапити в біду Герой не мого роману: названі найгірші чоловіки за гороскопомГерой не мого роману: названі найгірші чоловіки за гороскопом Любовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любовіЛюбовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любові Повня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати бідуПовня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду "Справа набуває гіперскандального обороту": Артемій Рябчук відмовився від усіх своїх свідчень"Справа набуває гіперскандального обороту": Артемій Рябчук відмовився від усіх своїх свідчень
15:50

Найгарніший манікюр на День Валентина 2022, що змусить серце битися сильніше

15:42

"Велике будівництво" нової дороги до Одеського порту відбувається у режимі nonstopВідео

15:39

Фіналіст Голос.Діти та Лія Меладзе: що глядачі побачать у третьому випуску шоу Голос країни-12Відео

15:35

Топ-візити серйозно знижують виклики безпеки і сплутують карти Кремля - КулебаВідео

15:10

Хурма з кісточки вдома - це реально: як виростити дерево та отримати врожайВідео

Реклама
14:44

У два рази дорожче, ніж на початку 2021-го: ціни на цукор в Україні знову "рвонули" вгоруВідео

14:15

Хірург пояснив, коли людині можуть відмовити в проведенні пластичної операції

14:04

"Ви лякаєте людей": охоронець ТЦ в Одесі виставив за двері дівчину з ДЦПВідео

14:02

У "дію" додали функцію передачі техпаспорта іншій людині

14:01

Паливо по 40 грн: в Україні злетіли ціни на бензин і дизельВідео

13:50

Бійня в Дніпрі: мати нацгвардійця Рябчука виїхала у РФВідео

13:27

Хто не піде в армію в 2022 році: перелік звільнених українцівВідео

13:26

У Путіна назвали головну умову для зустрічі з ЗеленськимВідео

13:19

Заговорив ребусами та чіплявся до "дівчинки": Тищенко потрапив у халепу, виступаючи в КиїврадіВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 5 лютого 2022: Дівам - вороги, Скорпіонам - доленосна зустріч, Козерогам - вигодаВідео

12:57

Волкер пояснив, чому Путін зволікає з вторгненням в УкраїнуВідео

12:45

"Захоплений вашою витівкою": журналіст Невзоров підтримав Данилко в скандалі з піснею про БандеруВідео

12:34

Нацгвардієць, який влаштував криваву бійню на Південмаші, відмовився від своїх свідченьВідео

12:29

Зеленський погодився зустрітися з Путіним у Туреччині - ЕрдоганВідео

12:20

Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру при НАТО

Реклама
12:16

"Залякування не працює": Кулеба пояснив програш стратегії РФВідео

12:16

Буханець за 25,95 грн: в Україні ціни на хліб побили п'ятирічний рекордВідео

12:02

"Дітей у мене не буде, видалили всі органи": українка звинуватила лікаря в недбалості

11:54

ЗВТ з Туреччиною: міністр інфраструктури розкрив подробиці

11:41

"Схожа на Моніку Беллуччі": старша дочка Полякової знялася у "дорослій" фотосесії

11:17

Боєць ЗСУ "підірвав" мережу потужним співом треку "Брати українці"

11:15

У США розкрили сценарій вступу України до НАТО без розв'язання питання щодо Донбасу

11:11

ПриватБанк блокує рахунки клієнтів: вимагають йти у відділення з документами

11:01

Сучасна альтернатива хірургії – у боротьбі з раком простати новости компании

10:31

YouTube заблокував канали угруповань "ЛНР" і "ДНР"

10:30

Youtube видалив канали Перший незалежний і UkrLive, але вони вже створили нові акаунти

10:29

Любовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любовіВідео

10:26

Мінські угоди на умовах РФ не можуть бути виконані - Кулеба

10:04

У Путіна є п'ять варіантів, крім прямої атаки на Україну - CNN

09:56

Імунітет "падає", СНІД розвивається швидше: виявлено новий високовірулентний штам ВІЛ

09:53

Як зняти гель-лак в домашніх умовах: 3 ефективних способи

09:21

Чому Білий дім змінив паніку на милістьПогляд

09:06

Макрон приїде до Києва на зустріч із Зеленським, за день до цього - поговорить з ПутінимВідео

08:40

У ВООЗ спрогнозували, коли в Європі настане "міцний мир" з COVID-19

08:20

Новий антирекорд COVID-19 за весь час пандемії: за добу в Україні понад 43 тис. хворих

Реклама
08:18

Гороскоп на завтра, 4 лютого 2022: Стрільцям - щасливий випадок, Рибам - здійснення бажаньВідео

08:10

Прикмети на 5 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

07:53

Весна в Україну прийде раптово - кліматолог

07:12

Астролог передрік кардинальні зміни в лютому-2022 трьом знакам зодіаку

07:11

Крим не поверне жоден президент Росії - СобчакВідео

06:43

Військової загрози для України з боку Росії зараз немає - Головнокомандувач ЗСУВідео

06:29

Дірка від бублика, або Що отримає Україна після підписання ЗВТ із ТуреччиноюПогляд

06:27

Українські волейболістки "розірвали" TikTok запальним танцемВідео

05:41

Дерево кохання: чому воно обов'язково має бути в кожному будинку

05:40

Ідеальні грінки з лаваша за 5 хвилин: чудове задоволенняВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти