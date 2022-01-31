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"Потрібно більше інформації": Кулеба заявив, що зарано радіти заяві РФ про відведення військ

31 січня 2022, 16:22

Оголошення про часткове відведення – це позитивний сигнал, але наразі невідомо, чи допоможе це для деескалації, зазначив очільник українського МЗС.

За словами Кулеби, потрібно мати більше інформації про відведення військ / Reuters, УНІАН

Зараз ще зарано радіти заявам Росії про відведення після навчань військ та авіації Західного військового округу. Для оцінки таких заяв потрібно більше детальної інформації.

За словами очільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби, часткове відведення російських військ є позитивним сигналом, проте словам Росії не можна довіряти без перевірки. Про це очільник МЗС заявив під час онлайнбрифінгу в понеділок, 31 січня.

"З одного боку, будь-яке оголошення Росією про відведення військ – це саме по собі є позитивним сигналом. З другого боку, наразі достеменно невідомо, звідки саме відводяться відповідні підрозділи, в якому обсязі, і яким чином це відведення сприяє деескалації ситуації", – зазначив Кулеба.

Він нагадав про подібну ситуацію навесні 2021 року. Тоді Росія після стягування військ і техніки до українського кордону під приводом проведення навчань також оголосила про закінчення маневрів і відведення військ. А по факту відведення практично не відбулося і ситуація поблизу кордону не змінилася, зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Тому, за його словами, не можна заяви Росії ні перебільшувати, ні применшувати. А для оцінки того, що насправді відбулося, потрібно мати більш детальну інформацію – і лише після того можна буде робити висновки.

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"Загалом наразі недовіра до дій і слів Росії зберігається, тому перш ніж давати оцінку будь-якому її кроку, потрібно справді переконатися, що відбувається саме те, що Росія має на увазі", – підсумував міністр.

Часткове відведення військ РФ

У Росії 29 січня заявили, що повертають на місця базування війська та авіацію Західного військового округу РФ після того, як солдати завершили "планову перевірку бойової готовності". Таку перевірку проводили нібито на тлі кризових відносин із НАТО.

Російські війська біля українського кордону

Раніше Олексій Резніков повідомляв, що поблизу кордонів України – близько 130 тисяч військ Російської Федерації. За його словами, розвідка України не фіксує будь-яких суттєвих відмінностей в ситуації з військами РФ біля кордонів від обстановки, яка спостерігалася навесні минулого року. Проте ситуація відрізняється тим, що війська постійно рухаються, і ці відомості використовуються для інформаційного тиску.

Також Резніков заявляв про неготовність Москви до військової операції проти України. він наголосив, що росіяни не створили біля українських кордонів ударного угруповання для реалізації подібного завдання. При цьому така загроза продовжує існувати, додав очільник Міноборони України.

В Держдепі США при цьому заявляють, що президент Росії Володимир Путін може використовувати стягнуті до України війська зараз або в середині лютого. Вашингтон готовий до різних сценаріїв, "навіть до повного захоплення України", а також готові діяти і змусити Росію прийняти наслідки.

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