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"Ми ніколи не ховалися": Кулеба заявив про готовність України до переговорів з РФ

2 лютого 2022, 18:21

Глава українського МЗС надіється, що все ж таки вдасться організувати новий саміт у "нормандському форматі".

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба / УНІАН

Україна готова до переговорів з Росією у будь-якому можливому форматі, оскільки хоче врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

З такою заявою під час брифінгу у Києві виступив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Дипломат також нагадав, що Україна спільно з німецькими і французькими колегами роками наполегливо працювала в "нормандському форматі", щоб домогтися дипломатичного рішення.

У цьому контексті глава МЗС висловив надію, що все ж таки вдасться організувати новий саміт у "нормандському форматі".

читайте такожАгресія Росії, поразка для Путіна і санкції: підсумки переговорів Зеленського і Джонсона в Києві"Україна готова зустрітися з Росією в будь-якому форматі переговорів для пошуку дипломатичного вирішення восьмирічного російсько-українського збройного конфлікту. Ми ніколи не ховалися від переговорів, навпаки, ми роками працювали в нормандському форматі разом з Францією і Німеччиною, щоб знайти дипломатичне рішення", – підкреслив він.

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Раніше Дмитро Кулеба виключив можливість надання ОРДЛО "особливого статусу", як на цьому наполягає керівництво Росії. Глава МЗС заявив, що ОРДЛО ніколи не отримає "право вето" на стратегічні рішення української влади.

Автор: Сергій Кущ
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нормандські переговори Дмитро Кулеба новини України
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