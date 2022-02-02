"Ми ніколи не ховалися": Кулеба заявив про готовність України до переговорів з РФ

Дмитро Кулеба / УНІАН

Україна готова до переговорів з Росією у будь-якому можливому форматі, оскільки хоче врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

З такою заявою під час брифінгу у Києві виступив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Дипломат також нагадав, що Україна спільно з німецькими і французькими колегами роками наполегливо працювала в "нормандському форматі", щоб домогтися дипломатичного рішення.

У цьому контексті глава МЗС висловив надію, що все ж таки вдасться організувати новий саміт у "нормандському форматі".

читайте такожАгресія Росії, поразка для Путіна і санкції: підсумки переговорів Зеленського і Джонсона в Києві"Україна готова зустрітися з Росією в будь-якому форматі переговорів для пошуку дипломатичного вирішення восьмирічного російсько-українського збройного конфлікту. Ми ніколи не ховалися від переговорів, навпаки, ми роками працювали в нормандському форматі разом з Францією і Німеччиною, щоб знайти дипломатичне рішення", – підкреслив він.

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Раніше Дмитро Кулеба виключив можливість надання ОРДЛО "особливого статусу", як на цьому наполягає керівництво Росії. Глава МЗС заявив, що ОРДЛО ніколи не отримає "право вето" на стратегічні рішення української влади.