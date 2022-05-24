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Спецслужби, ЗСУ та партизани у Мелітополі вдарили по постачаннях зброї на захоплені території - мер

24 травня 2022, 09:29

Партизани і спецслужби провели вже четверту спільну роботу, яка супроводжується дуже високими ризиками, сказав Іван Федоров.

війна, вторгнення, ЗСУ
Україна проводить операції проти російських окупантів на захоплених територіях / Фото Reuters

Українські спецслужби, військові та партизани провели успішну спеціальну операцію у Мелітополі, яку було спрямовано на ураження доставки вогнепальної зброї та боєприпасів до міста та на інші захоплені Росією території. Робота супроводжується колосальними ризиками для партизанів, російські військові після кожної такої спроби проводять серйозні обшуки. Але люди чинять опір і готові ризикувати. Про це заявив мелітопольський градоначальник Іван Федоров.

"Спецслужбам України, військовим і партизанам міста Мелітополя вдалося провести вдалу спецоперацію, спрямовану на те, щоб паралізувати доставку вогнепальної зброї, боєприпасів до Мелітополя і на всі окуповані рашистами території. Думаю, спецслужби трохи пізніше дадуть деталі, яких втрат зазнав ворог, але ця операція пройшла успішно", - розповів мер у ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом.

читайте такожБронепоїзд у вогні: ЗМІ розповіли, як у захопленому Мелітополі партизани підірвали залізничний склад ворогаТакож він уточнив, що проведено вже четверту подібну операцію за останній тиждень. Робота напружує колаборантів і окупантів.

За словами Федорова, рух партизанів на окупованих територіях супроводжується дуже високим ризиком. Після кожної подібної спроби росіяни оточують цілі мікрорайони. Вони проводять обшуки квартири, допити, затримують людей сім'ям. Але українці демонструють високий рівень опору окупації і готові ризикувати.

Іван Федоров підкреслив, що Мелітополь залишило близько половини населення – понад 70 тисяч осіб. Сьогодні виїхати з міста немає можливості, оскільки три дні тому окупанти заблокували блокпост на лінії бойових зіткнень. Понад 1000 автомобілів людей з Мелітополя та Енергодара, які намагаються виїхати в бік Запоріжжя, стоять у Василівці.

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Війна Росії проти України

Спікер Офісу президента Олексій Арестович зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ можуть піти в широкомасштабний контрнаступ в середині червня. За словами чиновника, до кінця травня-початку червня надходитиме важке озброєння від Заходу. Після цього в українській армії сформують підрозділи для проведення наступальної операції.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і ЗСУ, і війська РФ потребують поповнення резервів. Перевагу отримає та сторона, яка діятиме більш оперативно. За оцінками фахівця, контрнаступ української армії можливий в середині-другій половині червня. Все залежатиме від ситуації з надходженням важких озброєнь.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що армія України може переходити в контрнаступ, однак військам терміново потрібні постачання важкої зброї. Слід ліквідувати перевагу російської армії у військовій техніці. ЗСУ в найближчі місяці мають намір звільнити південні і східні регіони країни.

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СБУ ЗСУ новини Мелітополя війна Росії та України
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