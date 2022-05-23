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Навіть якщо війна з РФ завершиться у 2022 році, Путін може напасти на Україну за 10 років – МВС

23 травня 2022, 15:59

Путін розуміє тільки силу, проте світ його більше не боїться, вважає Ростислав Смирнов.

Колаж Путін
Путін ще на початку 2000-х років казав, що Росія може "втратити" Україну / Reuters, depositphotos.com

Навіть якщо війна Росії проти України завершиться в цьому році, немає гарантій того, що Володимир Путін знову не нападе і за 10 років. Українцям доведеться жити, не забуваючи про готовність агресора напасти в будь-який момент. Путін розуміє тільки силу, проте такі методи вже не діють і його ніхто не боїться. У нього претензії не до України, він вважає, що такої країни нібито немає, а до Заходу. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що навіть якщо війна закінчиться в цьому році, то немає жодних гарантій ненападу Путіна за 10 років.

"Я навіть скажу, що умовно завершення бойових дій цього року не означатиме, що через 10 років Путін не зробить другу спробу", - зазначив чиновник.

За його словами, живучи по сусідству з Росією, українці повинні розуміти, що це як життя в дуже поганому районі, коли на тебе в будь-який момент можуть напасти.

"Коли на тебе мало не кожен день можуть напасти - ти повинен бути готовий до відповіді, готувати армію і свої оборонні позиції і т.п.", - вважає радник глави МВС.

Як вважає Смірнов, Путін розуміє тільки силу, але відтепер його методи не працюють – світ главу Кремля не боїться.

"І коли Захід почав давати відповідь, він спочатку не зрозумів цього і почав піднімати ставки. І наразі ми бачимо, що вже нічого не діє, світ його не боїться", - сказав він.

"Треба щось з нею робити, бо ми її втратимо"

Радник міністра МВС також додав, що Путін у своїй заяві перед військовим нападом на Україну чітко сказав – для нього такої держави, мовляв, не існує. Російський письменник Михайло Зигар зазначав, що Путін, як тільки прийшов до влади понад 20 років тому, казав: "Треба щось робити, а то ми її (Україну, - ред.) втратимо". У Путіна претензії не до України, а конкретно до Заходу. Весь пострадянський простір глава Кремля розглядає в контексті сфери впливу Росії.читайте такожРозгром Росії в Україні близький: як Путін намагається безпечно вийти з глухого кута

"Україна завжди була в його полі зору. І у всіх цих заявах Путін висловлює претензії навіть не до України, а до західного світу. Особливо коли він каже, що "щоб вони не лізли сюди, тому що був Радянський Союз, і це вже незалежні країни, але ця сфера впливу повинна бути моя", - запевнив Ростислав Смірнов і підкреслив, що Путіна дратує прагнення України на Захід і відмова від Росії.

Нагадаємо, раніше британське видання The Telegraph написало, що Путін опинився практично в повній ізоляції після нападу Росії на Україну. Армія РФ зазнала поразки під Києвом і Харковом, а економіка стикається з наслідками серйозних санкцій. Навіть пропагандисти на телебаченні кажуть, що незабаром у ЗСУ буде 1 мільйон солдатів, озброєних сучасною західною зброєю.

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що на Путіна були замахи в період після початку війни Москви проти Києва. За його словами, замах був невдалим. Це сталося приблизно 2 місяці тому.


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