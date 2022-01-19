Спільні перемовини ЄС, НАТО, США, України і Росії – це фантастика – Кулеба

Кулеба не вірить у можливість такого формату, у межах якого за один стіл сядуть разом представники міжнародних організацій, України, Росії та інших держав.
Переговори Євросоюзу, Північноатлантичного альянсу, Сполучених Штатів Америки, України і Росії разом за одним столом – це із розряду фантастики, вважає очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
Про це він заявив під час спільного брифінгу за підсумками зустрічі з главою МЗС Канади Мелані Жолі у вівторок, 19 січня.
Кулеба наголосив, що дипломатія так не працює. Такі багатосторонні переговори є неможливими, адже зібрати представників усіх цих сторін за одним столом – це фантастика.
"Формат, у якому всі сядуть за один стіл – ЄС, НАТО, США, Україна, Росія, Канада, Велика Британія чи інша охоча країна – це фантастика. Цього не буде, так не працює дипломатія", – заявив Кулеба.
Він наголосив, що принципово, щоб під час переговорів у будь-яких форматах жодного пов'язаного з Україною питання не порушували без урахування української позиції. Кулеба переконаний у тому, що зараз так і відбувається.
Нагадаємо, Дмитро Кулеба також заявив, що українці зможуть вийти переможцями із ситуації з ескалацією російської агресії, якщо "триматимуть голову холодною". Також він зазначив, що візит канадського міністра відбувся під час активізації великої дипломатії, метою якої є стримування Росії від реалізації агресивних планів.
Очільниця МЗС Канади Мелані Жолі у вівторок, 18 січня, вперше відвідала Київ, зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським і представниками уряду.
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