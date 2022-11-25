"Це катастрофа" : у Міноборони Британії назвали слабкі місця окупантів

У Британії назвали найслабші місця окупантів / Колаж фото gov.uk/government, 93-тя ОМБр Холодний Яр, Telegram

У Росії є досвідчені військові, але їх кількість сильно обмежена. Більшість з них вже ліквідовані. Про це заявив глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес, повідомляє The Daily Beast

Він зазначив, що російське командування просто відправляє своїх громадян на смерть. Але цим можуть скористатися українські військові.

"Розмах у росіян є, але не дуже. Більшість з тих, хто був хорошим військовослужбовцем – мертві", - сказав Бен Уоллес.

До того ж російські окупанти погано укомплектовані і не підготовлені до зими, що тільки на руку українським військовим.

"Нещодавно росіяни розгорнули частину без їжі, шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофа для людини, яка йде в поля ... Тільки нація, яка не піклується про власний народ, може відправити 100 тис. своїх людей на смерть, поранення або дезертирство", - додав міністр.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія зараз намагається знайти способи змусити Україну погодитися на "коротке перемир’я". Проте це банальна маніпуляція – виграний час ворог хоче використати на свою користь і підготуватися до потужного наступу. Таке "коротке перемир'я" тільки погіршить ситуацію, каже Зеленський.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. За його словами, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, попри ядерну загрозу з боку РФ.

У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.

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