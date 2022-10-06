Путін "не збереже життя" після ядерної атаки: Зеленський назвав причину

Володимир Зеленський висловився щодо ймовірності ядерного удару РФ/ УНІАН, скріншот

Володимиру Путіну не вдасться зберегти своє життя, у разі, якщо він віддасть наказ завдати ядерного удару, заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це глава держави заявив у відеоінтерв'ю Інституту Лоуї в Австралії, передає APnews.

"Він розуміє, що після застосування ядерної зброї він не зможе більше зберігати, так би мовити, своє життя, і я в цьому впевнений", - сказав Зеленський.

Разом з тим він висловив сумнів у тому, що Путін контролює всі процеси в РФ, в тому числі, для нанесення тактичного ядерного удару.

Росіянам "важко контролювати все, що відбувається в їхній країні, так само, як вони не контролюють все, що у них на полі бою", додав президент.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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