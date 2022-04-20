"Здохне або стане шовковою": Арестович повідав, чого чекати від Росії до 9 травня

Арестович розповів, чого чекати після 9 травня / УНІАН

Російські окупаційні війська можуть припинити активний наступ до 9 травня, - після цього розпочнеться позиційна війна , під час якої окупантів будуть поступово знищувати, заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в коментарі ефіру 24 канали.

"Сценарій цілком може бути такий: до 9 травня вони (окупанти - ред.) здохнуть, не зможуть активно наступати, а може це буде і раніше. А далі позиційна війна та десь до липня ми будемо їх потроху знищувати на нашій землі", - розповів він.

За словами Арестовича, при такому сценарії керівництво РФ стане "шовковим" і піде на переговори. Він не виключає, що окупанти погодяться піти щонайменше на позиції, які були до 23 лютого.

Однак, головна умова для цього - надання Україні достатньої кількості зброї, насамперед далекобійної артилерії.

"Якщо цього не буде - це буде позиційна "суєта", дуже довга і складна для обох сторін", - пояснив представник Банкової.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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