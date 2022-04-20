Арестович розповів, як ЗСУ "дають прикурити" окупантам в районі Ізюма

Олексій Арестович / УНІАН

Окупанти намагаються атакувати українські позиції у районі Ізюму Харківської області, але у них не виходить. Про це повідомив радник керівника офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович.

"У Харківській області йдуть бої і Генштаб України заявляє про кілька звільнених населених пунктів. Тобто там ми тихенько, тактовно, але наступаємо", - сказав він під час чергового брифінгу.

Арестович зазначив, що основний напрямок зусиль окупантів зараз зосереджено не тільки на Донбасі, а й прямо в районі Ізюму.

"Там вони зосередили свої війська. Там вони намагаються просуватися. Але марно, у них поки не виходить. Хоча анонсований ними страшний наступ триває вже третю добу", - підкреслив він.

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Нагадаємо, раніше колега Арестовича, інший радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав, що російські окупанти в даний момент розглядають Донбас в якості головного напрямку свого наступу.

Тим не менш, серйозні бойові зіткнення очікуються не тільки на Донбасі, але і в Харкові, а також на харківському напрямку.

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