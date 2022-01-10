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СБУ викрила російського агента, який спланував теракти в Одеській області

10 січня 2022, 20:44

Чоловік причетний до підпалу автомобіля і наругою над пам'ятником загиблим воїнам.

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Агент РФ вже вербував виконавця / СБУ

Українські силовики викрили та затримали агента російської військової розвідки, який спланував серію терактів в Одеській області.

За даними Служби безпеки України, агент мав розхитувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні. У зв'язку з цим, він планував диверсії і теракти. Агента затримали під час вербування виконавця для підпалу військової техніки.

"Агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської Молдавської республіки", - повідомили в СБУ.

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Зокрема СБУ дізналася, що російський агент займався організацією підпалу військового автомобіля ЗСУ в Одесі в грудні минулого року і облив пам'ятник загиблим на війні з Росією українцям.

"Наступними об'єктами посягання агента повинні були стати офіси волонтерських і суспільно-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка в Одеській області", - додали в СБУ.

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Затриманому вже повідомлено про підозру у вчиненні теракту. Він під вартою.

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Нагадаємо, раніше співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Харкові агента російської військової розвідки, який намагався роздобути технічну документацію на український танк Т-84БМ Оплот. Харків'янина завербували під час його поїздки в Російську Федерацію.

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