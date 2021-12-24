У ФСБ затриманого російського військового назвали "завербованим Україною"

У РФ затриманого військового звинуватили в роботі на Україну / "Прямий"

В Росії заявили про те, що затримали нібито завербованого Україною військовослужбовця.

Затримання відбулося у Воронезькій області, повідомляє ТАРС.

Російський військовослужбовець нібито "був завербований українською військовою розвідкою".

Затриманого військовослужбовця підозрюють у державній зраді, йдеться в повідомленні.

Співробітниками Федеральної Служби безпеки у Воронезькій області за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ст.275 КК РФ ("державна зрада"), затриманий військовослужбовець Західного військового округу.

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Воронезький гарнізонний військовий суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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"Він здійснював збір відомостей про діяльність Збройних сил Російської Федерації, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави", - повідомили в ФСБ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Харкові агента російської військової розвідки, який намагався роздобути технічну документацію на український танк Т-84БМ Оплот. Харків'янина завербували під час його поїздки в Російську Федерацію.

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