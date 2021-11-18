Саакашвілі втратив свідомість і потрапив до реанімації: Ясько записала слізне відео

Кохана політика сподівається на владу, "якою б вона не була", і молиться Богу.
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі знепритомніти. Це сталося під час зустрічі з його адвокатами в кімнаті для побачень.
Як відомо, політик сидить на голодуванні 49-й день і п'є тільки воду.
За даними "Новини-Грузія", його на ношах доставили в тюремну лікарню. При цьому, юристи вимагали перевести Саакашвілі в цивільну клініку в Тбілісі.
"Параметри оксигенації, гемодинаміки та дихання в абсолютній нормі. Він поки перебуває під наглядом реаніматологів, але його стан більш-менш стабілізувався", – зазначили в Глданській лікарні.
Кохана грузинського і українського політика нардеп Єлизавета Ясько прокоментувала те, що трапилося і процитувала його адвоката Нікі Гварамії. Саме він став свідком інциденту.
"Коли Михайло Саакашвілі виходив для зустрічі з адвокатами, він впав... був без свідомості, йому пальцями відкривали очі... віднесли його на ношах, невідомо куди", - написала Ясько в Facebook.
Пізніше вона опублікувала відео, в якому детальніше розповіла про те, що трапилося, проте про те, як себе почуває Саакашвілі зараз і чи прийшов він до тями, так і невідомо навіть Ясько.
Нагадаємо, раніше лікар Саакашвілі зробив жахливий прогноз про його стан. Він заговорив про смерть і підкреслив, що діяти потрібно оперативно.
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