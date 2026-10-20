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Україна може відмовитися від вступу до НАТО: Зеленський назвав умову

Марія Николишин
20 жовтня 2026, 13:44
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Зеленський готовий обговорювати інший формат захисту України, якщо він матиме таку саму юридичну силу, як членство в Альянсі.
Україна може відмовитися від вступу до НАТО: Зеленський назвав умову
Зеленський готовий обговорювати альтернативу НАТО / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Україна допускає альтернативу членству в НАТО
  • Зеленський вимагає юридично зобов'язувальних гарантій
  • Найкращий формат безпеки передбачає три складові

Україна готова розглянути альтернативу вступу до НАТО, якщо отримає юридичні гарантії безпеки, рівноцінні членству в Альянсі. Київ наполягає на механізмі, який забезпечуватиме реальний захист у разі нової загрози. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

За його словами, найкраща модель безпеки для України має поєднувати три складові: українську армію, Європейський Союз і НАТО. Водночас пошук іншого формату не означає готовності погоджуватися на гарантії, які не матимуть достатньої юридичної сили.

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За якої умови Україна може відмовитися від НАТО

Ключова вимога Києва полягає в тому, щоб альтернативні домовленості з партнерами передбачали чіткі зобов'язання щодо захисту держави.

Зеленський наголосив, що назва такого механізму не має вирішального значення, якщо він забезпечуватиме необхідний рівень безпеки.

"Ми готові обговорювати рівноцінні гарантії, навіть під іншою назвою, але вони повинні мати таку саму юридичну силу", - зазначив президент.

Він також дав зрозуміти, що Україна не хоче обмежуватися деклараціями про підтримку. Домовленості мають передбачати дієвий механізм реагування на нові загрози, а не лише політичні обіцянки союзників.

Яку роль у безпеці України відіграють армія, ЄС і НАТО

Українські військові вже є важливим елементом оборони держави. Зеленський також звернув увагу на те, що досвід і чисельність української армії можуть бути корисними для зміцнення збройних сил європейських країн.

Окреме місце в запропонованій моделі посідає НАТО. Членство в Альянсі, за словами президента, означало б участь у спільній системі безпеки, в якій права та зобов'язання союзників юридично визначені.

Водночас просування України до Європейського Союзу та НАТО залежить від рішень партнерів. Для вступу до ЄС необхідна згода європейських країн, а приєднання до Альянсу потребує підтримки як європейських держав, так і Сполучених Штатів.

Глава держави вважає, що членство України в НАТО могло б стати стримувальним чинником для потенційної агресії. Тому будь-яка альтернатива Альянсу, яку розглядатиме Київ, має забезпечувати зіставний рівень захисту.

Україна може відмовитися від вступу до НАТО: Зеленський назвав умову
Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Чи потрібен Україні вступ до НАТО

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко говорив, що Україні потрібно вступити до НАТО, адже це символізуватиме належність до клубу цивілізованих держав.

За його словами, ця належність є маркером того, що країна є частиною передової групи держав - економічно сильних, демократичних, правових і таких, що відповідають усім критеріям цивілізованого світу.

Однак він додав, що НАТО потребує реформації і переосмислення.

"Нам передусім потрібно буде думати про європеїзацію НАТО. Враховуючи пас від Трампа, який не хоче бачити Європу своїм союзником (це його проблеми), Європа отримала шанс самоорганізуватися в безпековому аспекті і працювати за новими правилами. У цьому процесі ми будемо не "прохачем", а тією країною, яка говоритиме іншим, чи готові вони до вступу до нової коаліції держав, якщо вони не дбають про свою оборони, не готові реагувати на наявні загрози тощо. Тобто Україна цілком може стати країною, яка визначатиме правила нової гри", - підкреслив дипломат.

Вступ України до НАТО - останні новини

Як повідомляв Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що не бачить Україну членом НАТО та додав, що не вважає, що країна повинна бути в Альянсі.

Державний секретар США Марко Рубіо говорив, що вступ України до НАТО наразі не стоїть на порядку денному США. Вашингтон зосереджений на пошуку можливостей для припинення війни.

Видання The Washington Post писало, що Західні союзники вважають малоймовірним вступ України в НАТО, а тому підтримують альтернативну стратегію. Партнери Києва розглядають можливість інвестувати мільярди у військову промисловість України, щоб країна могла ефективніше відповідати на агресію зі сторони Росії.

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Про джерело: Corriere della Sera

Corriere della Sera - найбільша італійська щоденна газета. Вона видається в Мілані з 5 березня 1876 року, і вважалася помірно-ліберальною, з тиражем 72 000 екземплярів. Засновник і перший редактор газети - Еудженіо Тореллі Віольє.

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