"Росія їм потрібна цілою": США затягують постачання зброї Україні - Жданов

США затягують постачання зброї Україні / УНІАН , Reuters

США затягують процес передачі Україні необхідної зброї для контрнаступу. Це може бути пов'язано з тим, що Америка очікує палацовий переворот в Росії. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ТСН.uа.

Жданов також вважає, що США боїться розвалу Росії, адже тоді РФ перестане бути ворогом НАТО.

"Сполучені Штати намагаються дочекатися, і я так думаю, що вони в деякій мірі затягують надання озброєння, вони чекають палацового перевороту саме в Росії. Їм потрібна ціла Росія в тих кордонах, в яких вона є сьогодні. Для того щоб так званий образ ворога для існування НАТО не зник з карти європейського континенту", — сказав Олег Жданов.

Раніше Жданов повідомляв, що в Росії вже почалися приховані бунти проти війни в Україні. Вони можуть перерости у відкриті. Така тенденція вже спостерігається навіть в "депресивних районах", з яких переважно і відправляли в Україну солдатів.

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