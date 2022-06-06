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"Росія їм потрібна цілою": США затягують постачання зброї Україні - Жданов

6 червня 2022, 14:05

Військовий експерт вважає, що США очікують палацовий переворот в Росії.

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США затягують постачання зброї Україні / УНІАН , Reuters

США затягують процес передачі Україні необхідної зброї для контрнаступу. Це може бути пов'язано з тим, що Америка очікує палацовий переворот в Росії. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ТСН.uа.

Жданов також вважає, що США боїться розвалу Росії, адже тоді РФ перестане бути ворогом НАТО.

"Сполучені Штати намагаються дочекатися, і я так думаю, що вони в деякій мірі затягують надання озброєння, вони чекають палацового перевороту саме в Росії. Їм потрібна ціла Росія в тих кордонах, в яких вона є сьогодні. Для того щоб так званий образ ворога для існування НАТО не зник з карти європейського континенту", — сказав Олег Жданов.

Раніше Жданов повідомляв, що в Росії вже почалися приховані бунти проти війни в Україні. Вони можуть перерости у відкриті. Така тенденція вже спостерігається навіть в "депресивних районах", з яких переважно і відправляли в Україну солдатів.

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Радник глави Jфісу президента Олексій Арестович заявив, що у президента РФ Володимира Путіна дійсно рак і ряд інших недуг. Він вважає, що після смерті російського диктатора його оточення певний час ще буде брехати народу і буде викладати заздалегідь записані відеоролики.

Інші новини:

війна в Україні посол США російське вторгнення Олег Жданов постачання зброї
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