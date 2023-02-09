Україна попередила Молдову, що РФ планує взяти її під контроль: у Кишиневі відреагували

Українській розвідці стало відомо, що Кремль планує дестабілізувати ситуацію в Молдові, знищити демократичний порядок в цій країні і захопити владу.

Україна попередила Молдову, що РФ планує взяти її під контроль/ Офіс президента України, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила план країни-агресорки РФ, у якому передбачається руйнування політичної ситуації в Молдові і взяття її під контроль Росією. Глава держави повідомив, що передав цю інформацію президенту Молдови Маї Санду.

У планах Кремля – знищення демократичного порядку Молдови і захоплення влади у цій країні. Про це Зеленський заявив на спеціальному засіданні Європейської ради 9 лютого.

"Проінформував її (президента Молдови Маю Санду – ред.) про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити контроль над нею", – повідомив президент України.

У той же час Зеленський зазначив, що невідомо, чи віддали у Москві наказ діяти за цим планом.

В Кишиневі прокоментували ситуацію. Служба інформації та безпеки (СІБ) підтвердила, що отримувала від України таку інформацію, пише NewsMaker. При цьому, у відомстві зазначили, що молдовські спецслужби також виявили диверсійну діяльність, спрямовану на підрив порядку в Молдові.

У СІБ наголосили, що "усі державні органи працюють на повну силу і не допустять таких провокацій". Проте у відомстві наголосили, що не можуть повідомити усі подробиці, щоб не зірвати оперативні заходи, які проводять правоохоронці.

"СІБ проводить оперативні заходи, щоб виявити спроби дестабілізації ситуації в країні, і тісно співпрацює зі спецслужбами наших партнерів. У цьому контексті СІБ підтверджує, що як на підставі інформації, наданої нашими українськими партнерами, так і внаслідок оперативної роботи служби виявила диверсійну діяльність, спрямовану на підрив держави Молдови, дестабілізацію та порушення громадського порядку", – заявили в Служба інформації та безпеки Молдови.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що, мовляв, "наступною Україною" може стати Молдова. Він вибухнув пропагандистською риторикою і звинуватив Кишинів у намірі вступити до НАТО і навіть нібито "об'єднатися" з Румунією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Молдова сподівається на перемогу України, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Там впевнені, що ця перемога допоможе вигнати російських загарбників, які незаконно окупували Придністров'я. Про це заявив міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.

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