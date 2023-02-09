'Рік тому ніхто б не повірив': Резніков натякнув на можливість отримання бойових кораблів

Резніков зазначив, що рік тому ніхто не міг навіть уявити, наскільки потужною може виявитися військова підтримка України.

Резніков натякнув на плани України щодо бойових кораблів / колаж фото news.sky.com, УНІАН

Не можна заперечувати того, що Україна може отримати не тільки танки, ракети, літак, але і бойові кораблі. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що рік тому ніхто навіть повірити не міг у те, що зараз в України буде така потужна військова допомога. Резніков також натякнув на можливість отримати бойові кораблі.

"Лише рік тому ніхто б не повірив, що українська армія буде на озброєнні Stinger. Литва стала першою країною, яка надіслала нам ці ЗРК. Отже, чи може хто зараз сказати, що було б неможливо отримати військові кораблі?" - написав Резніков.

Резніков натякнув на плани України щодо бойових кораблів / скрнішот

Винищувачі F-16 для України

Журналісти CNN раніше опублікували статтю, в якій йшлося про те, що США не мають наміру блокувати можливі рішення інших держав щодо передачі Україні винищувачів F-16. Втім, самі Штати наразі не готові відправити Києву бойові літаки.

У Politico вийшов матеріал про те, що в Міністерстві оборони США обурилися позиції глави Білого дому Джо Байдена, який заявив про відмову постачати Україні F-16. У Пентагоні не виключили постачань Києву бойової авіації, а прихильники допомоги українській державі дотримуються думки, згідно з якою діяти треба більш рішуче.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зазначив, що немає жодних "табу" на постачання Україні винищувачів F-16. Париж готовий обговорювати питання з Києвом. Але наразі Україна не відправляла офіційний запит Франції щодо F-16.

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