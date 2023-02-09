'Рік тому ніхто б не повірив': Резніков натякнув на можливість отримання бойових кораблів

Не можна заперечувати того, що Україна може отримати не тільки танки, ракети, літак, але і бойові кораблі. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Він зазначив, що рік тому ніхто навіть повірити не міг у те, що зараз в України буде така потужна військова допомога. Резніков також натякнув на можливість отримати бойові кораблі.
"Лише рік тому ніхто б не повірив, що українська армія буде на озброєнні Stinger. Литва стала першою країною, яка надіслала нам ці ЗРК. Отже, чи може хто зараз сказати, що було б неможливо отримати військові кораблі?" - написав Резніков.
Винищувачі F-16 для України
Журналісти CNN раніше опублікували статтю, в якій йшлося про те, що США не мають наміру блокувати можливі рішення інших держав щодо передачі Україні винищувачів F-16. Втім, самі Штати наразі не готові відправити Києву бойові літаки.
У Politico вийшов матеріал про те, що в Міністерстві оборони США обурилися позиції глави Білого дому Джо Байдена, який заявив про відмову постачати Україні F-16. У Пентагоні не виключили постачань Києву бойової авіації, а прихильники допомоги українській державі дотримуються думки, згідно з якою діяти треба більш рішуче.
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зазначив, що немає жодних "табу" на постачання Україні винищувачів F-16. Париж готовий обговорювати питання з Києвом. Але наразі Україна не відправляла офіційний запит Франції щодо F-16.
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