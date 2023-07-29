"Не вірю в розпад РФ": експерт спрогнозував, як і чим закінчиться війна в Україні

Зараз темп війни визначають США та наші партнери, повідомив експерт.

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Як і чим закінчиться війна в Україні / колаж: Главред, Главред, 14 ОМБр Романа Великого

На сайті Главред відбувся чат із політичним та економічним експертом Тарасом Загороднім. Спілкуючись із читачами, він розповів свій прогноз про те, коли і чим може закінчитися війна в Україні.

Він наголосив, що зараз ніхто в світі не скаже, чим закінчиться ця війна. Зараз це лотерея.

"Питання в тому, що Україна вважатиме своєю перемогою. Якщо ми вважаємо перемогою вихід на кордони 1991 року, тоді виникне питання про те, що робити з Білоруссю, яка нависає у нас на півночі. Нам доведеться вирішувати питання Білорусі, щоб остаточно витіснити Росію з європейської політики, тому що за допомогою Білорусі Москва може впливати на Європу", - пояснив Загородній.

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Експерт додав, що зараз не вірить в розпад РФ. У хаос і смуту в Росії вірить, але передумов для повного розвалу РФ, поки що не бачить.

"Інший варіант, до якого нас часто схиляють наші партнери - вихід на лінію 24 лютого 2022 року і початок переговорів із Росією. Чи готове українське суспільство, і чи є у нього сили, щоб боротися далі? Це питання військового потенціалу та внутрішньої стійкості України. Чи є у нас економічні та військові передумови, щоб незалежно від наших партнерів діяти? Проблема в тому, що зараз темп війни визначають США та наші партнери. Якщо вони наполягатимуть на зупинці на лінії 24 лютого, на жаль, може так статися, що все зупиниться якраз на цій лінії з якимись переговорами або перемир'ями", - підсумував Тарас Загородній.

Війна в Україні

Нагадаємо, що Кисельов про тривожний прогноз завершення війни. Експерт вважає, що за підсумками війни Україна повинна отримати серйозні гарантії безпеки від своїх західних союзників, при цьому подібні гарантії також повинні бути надані Росією.

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