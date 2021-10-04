Рада розпочала процедуру відставки Разумкова з посади спікера

Рада почала відставку Разумкова / УНІАН

Парламент запустив процедуру відкликання спікера Дмитра Разумкова з посади, написав він сам у Telegram у понеділок, 4 жовтня.

Процедура розпочалася за поданням голови фракції Слуга народу Давида Арахамії.

"За поданням народного депутата Давида Арахамія запускається процедура відкликання Голови Верховної Ради України з посади. Як і зазначав раніше, все відбуватиметься відповідно до закону і Регламенту", - написав Разумков.

Ситуація з Разумковим і фракцією Слуга народу-що передувало

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 10 вересня направив законопроект про олігархів на вивчення до Венеціанської комісії. Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія закликав до того, щоб Разумков не робив таких дій. Голова ВР у відповідь сказав, що відправка документа на розгляд Венеціанської комісії не заважає розгляду законопроекту в другому читанні.

17 вересня Арахамія сказав, що, з його точки зору, Разумков такими діями спеціально спробував "збити" закон про олігархів. В якості аргументу він навів небажання Разумкова відправляти в" венеціанку " закон про місцевий референдум, мотивувавши своє рішення "завантаженістю роботою" комісії.

Наприкінці вересня стало відомо, що у Слузі народу вважають, що ситуацію, яка відбувається між партією і спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, можна розцінювати як конфлікт. У політичній силі глави держави останнім часом не бачать в діяльності Разумкова командних дій і при цьому не впевнені, що він продовжує працювати з партією влади. Питання відставки спікера українського парламенту не виключається, заявив глава СН Олександр Корнієнко.