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Загроза відставки Разумкова: в Слузі народу оголосили про конфлікт фракції зі спікером ВР

21 сентября 2021, 19:56

Голова Верховної Ради демонструє приклад некомандної роботи, сказав Олександр Корнієнко.

Разумков
Рада не працює над відставкою Разумкова, однак у Слузі народу не виключають такого сценарію / УНІАН

У Слузі народу вважають, що ситуацію, яка відбувається між партією і спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, можна розцінювати як конфлікт. У політичній силі глави держави останнім часом не бачать в діяльності Разумкова командних дій і при цьому не впевнені, що він продовжує працювати з партією влади. Питання відставки спікера українського парламенту не виключається. Про це заявив глава СН Олександр Корнієнко.

Як повідомляє УНІАН, у коментарі журналістам він розповів про те, що відносини між фракцією і Разумковим дійсно стали складними. У команді розглядають цей випадок в якості "складної виробничої ситуації", яку, втім, можна трактувати як конфронтацію або конфлікт.

"Я думаю, що можна давати різні дефініції тому, що відбувається. Можна назвати "конфлікт", "конфронтація", "протиріччя", "протилежності" - тут дуже великий синонімічний ряд. Ми для себе це називаємо, що у нас складна виробнича ситуація", - зазначив Корнієнко.

У відповідь на уточнення про те, чи продовжує Разумков працювати з владою, він відповів неоднозначно.

"Хто член якої команди - це треба питати, в першу чергу, у цих людей", - зазначив депутата.Читайте также"Іноді краще жувати": Разумков потролив Арестовича за ідею про перейменування України

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При цьому на питання щодо того, чи залишається для нього особисто Разумков частиною команди Слуги народу, він уточнив, що останні дії спікера Ради можна розцінювати як "некомандні".

"Більшу частину дій, які відбулися за останні декілька днів, я б відносив до некомандних дій з боку Дмитра Олександровича", - додав парламентарій.

Наостанок він не виключив, що Разумков незабаром може припинити роботу з командою Слуги народу і нагадав про право народних депутатів ініціювати розгляд питання щодо його відставки з посади голови Верховної Ради. При цьому сам Корнієнко про такі варіанти розвитку подій поки не чув.

Ситуація з Разумковим і фракцією Слуга народу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 10 вересня направив законопроект "про олігархів" на вивчення до Венеціанської комісії. Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія закликав до того, щоб Разумков не робив таких дій. Голова ВР у відповідь сказав, що відправка документа на розгляд Венеціанської комісії не заважає розгляду законопроекту в другому читанні.

17 вересня Арахамія сказав, що, з його точки зору, Разумков такими діями спеціально спробував "збити" закон про олігархів. В якості аргументу він навів небажання Разумкова відправляти до "Венеціанки" закон про місцевий референдум, мотивувавши своє рішення "завантаженістю роботою" комісії.

Увечері, 17 вересня, в програмі Свобода слова Савіка Шустера спікер Разумков, віцеспікер Стефанчук і глава фракції СН Арахамія публічно посперечалися щодо цієї ситуації. Стефанчук і Арахамія поставили запитання Разумкову про те, чому він вирішив направити законопроект "про олігархів" до Венеціанської комісії, раніше відмовившись відправляти туди закон про місцевий референдум. Разумков мотивував свої дії зверненням опозиції та омбудсмена Людмили Денисової.

Крім того, Разумков неоднозначно висловився про ситуацію з тиском на нього і прокоментував чутки про відставку. За його словами, він має намір продовжити роботу спікером Верховної Ради.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що у нього хороші відносини з Разумковим. Однак голова ВР, за його словами, повинен пам'ятати, що фракція може проголосувати за іншу кандидатуру спікера ВР.

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Верховна Рада Слуга народу Дмитро Разумков новини України Олександр Корнієнко
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