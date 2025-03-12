"Путіну важко": агентство Reuters дізналося про ставлення Кремля до припинення вогню

Путіну буде складно погодитися на ідею припинення вогню без обговорення умов і отримання будь-яких гарантій, заявили джерела Reuters.

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ЗМІ дізналися про ставлення Кремля до місячного припинення вогню / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/andrij.sybiha

Коротко:

Без гарантій припинення вогню позиція Росії може швидко ослабнути

З точки зору Москви пропозиція про припинення вогню виглядає як пастка

У Росії з обережністю відреагували на пропозицію США про 30-денне припинення вогню, підтриману Києвом. У Москві вважають, що будь-яка угода щодо припинення війни має враховувати ситуацію на полі бою. Про це повідомляє Reuters.

Високопоставлене російське джерело повідомило агентству Reuters, що Володимиру Путіну буде складно погодитися на ідею припинення вогню без обговорення умов і отримання будь-яких гарантій.

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"Путіну важко погодитися на це в нинішньому вигляді. У Путіна сильна позиція, тому що Росія наступає", - сказало анонімне джерело.

Джерело повідомило, що без гарантій припинення вогню позиція Росії може швидко ослабнути, і тоді Захід може звинуватити Росію в нездатності покласти край війні.

Інше високопоставлене російське джерело повідомило, що з погляду Москви пропозиція про припинення вогню має вигляд пастки, оскільки Путіну буде складно зупинити війну без конкретних гарантій або обіцянок.

Третє російське джерело повідомило, що загальна картина така, що Сполучені Штати погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими і прикрасили цей крок пропозицією про припинення вогню.

Кремль поки не прокоментував цієї інформації.

Путін заявив у грудні: "Нам не потрібне перемир'я, нам потрібен довгостроковий мир, забезпечений гарантіями для Російської Федерації та її громадян. Як забезпечити ці гарантії - складне питання".

Переговори в Джидді - що відомо:

Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував переговори представників Вашингтона і Києва, що відбулися в Саудівській Аравії. За результатами переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії, під час спілкування з журналістами в Джидді, він заявив, що "тепер м'яч на боці" РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.

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