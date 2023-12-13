'План війни на 2024 рік': Зеленський назвав Байдену 2 ключові завдання

Володимир Зеленський розповів Джо Байдену про плани України на 2024 рік. Зокрема передбачається знищення домінування Росії в небі над Україною.

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Зеленський обговорив із Байденом плани України на 2024 рік/ Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент Володимир Зеленський висловив плани України на 2024 рік. За його словами, Київ має намір повернути домінування в небі над Україною. Хоча він не конкретизував деталі цієї мети, Зеленський підкреслив, що Україна має чітку мету на наступний рік. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом США Джо Байденом.

"Ми сильні на землі та на морі, але ми також хочемо виграти битву в небі, розтрощити перевагу росіян у повітрі. Хто контролює небо, той контролює і тривалість війни. І ми зміцнимо ці наші позиції у 2024 році", – заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський також зазначив, що обговорив із лідером США Джо Байженом план щодо зміцнення взаємодії між Україною та США на наступний рік.

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"Ми з президентом Байденом обговорили, як наростити нашу взаємодію наступного року. Насамперед це протиповітряна оборона, руйнування логістичних ланцюжків росіян на українській землі. Дякую США за підтримку і допомогу", – сказав глава держави.

Також президент відзначив, що під час свого візиту до Сполучених Штатів він провів зустріч з представниками американських оборонних компаній, які поділилися порадами щодо того, як поліпшити ефективність та швидкість функціонування української військової індустрії.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, лідер республіканської партії в Сенаті, Мітч Макконнелл, виключив можливість затвердження військової допомоги Україні до Різдва, називаючи це "практично неможливим". Законодавець закликав президента Байдена активніше взяти участь у компромісних переговорах, які потрапили в глухий кут.

Вашингтон та його союзники планують надавати Києву підтримку для створення сил, які зможуть відбити будь-яку російську агресію у найближчі роки. Таку заяву зробив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Національному університеті оборони США.

В Вашингтоні поки не вдалося досягти згоди щодо бюджету на наступний рік, в якому передбачено фінансову підтримку України. У той же час секретар Ради національної безпеки та оборони підкреслює, що це не слід розглядати як трагедію.

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